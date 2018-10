Korespondenční volby? Většina Čechu by byla pro, ukázal průzkum

"V Česku bydlí mimo adresu svého trvalého bydliště 14 procent občanů s volebním právem, tedy více než milion lidí. Volby pro ně znamenají buď cestování a s ním spojené časové i finanční náklady, nebo byrokratickou proceduru vyřizování žádosti o voličský průkaz," uvedla organizace. Mimo trvalé bydliště žije třetina lidí ve věku 18 až 29 let.

Krajany s trvalým pobytem v zahraničí by poštou nechalo volit 72 procent dotázaných. V případě, že by lidé byli mimo republiku jen krátkodobě, umožnilo by jim volbu 79 procent Čechů. Největší podporu má korespondenční forma hlasování u voličů TOP 09, Pirátů a také SPD. Průzkum se uskutečnil od 25. srpna do 11. října a zúčastnilo se ho 1434 lidí.

Podle sociologa Medianu Daniela Prokopa strany, které se obávají korespondenční volby, chybně předpokládají, že by většina dnes vyřazených voličů hlasovala stejně jako deset procent krajánků, kteří si dnes zařizují volební průkazy a cestují na ambasády. "Ti patří mezi nejangažovanější a nejvzdělanější část Čechů v zahraničí. Dopady na volební výsledky by asi byly relativně omezené - zvlášť při zařazení hlasů z ciziny do větších volebních krajů," uvedl Prokop.

Vliv korespondenční volby na vyšší účast je podle něj pravděpodobný, ne však zaručený. "Využití korespondenční volby a nárůst účasti by byl asi menší, protože i její vyřízení by stálo nějaké úsilí. A navíc, rodiny často chodí volit spolu a když nejangažovanější člen hlasuje na dálku, ti další se občas voleb nezúčastní. Ale to se týká zejména elektronických voleb, které kromě své rizikovosti paradoxně často nevedou k navýšení účasti," dodal.

Návrh na zavedení korespondenční volby představila v červnu TOP 09. Výzvou Parlamentu tento záměr podpořila padesátka vědců z různých institucí, které spojuje příslušnost k Akademii věd. Uvádějí, že v Evropské unii mohou občané volit s využitím poštovních služeb ve 24 zemích.

Zákon o korespondenční volbě navrhla TOP 09 už v minulém volebním období, kdy ale změnu hlasování odmítli zákonodárci tehdejších vládních stran.