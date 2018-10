100 let republiky: Oslavujte velkým výletem vlakem

„České dráhy letos slaví se všemi občany naší země 100. výročí vzniku Československé republiky. Naše společnost je následovníkem Československých státních drah, které v podstatě vznikly ve stejnou chvíli, jako nová republika, v roce 1918. Při této příležitosti jsme letos připravili množství různých akcí, které výročí připomínají a samozřejmě nesmíme chybět ani při oslavách vzniku republiky 28. října 2018. Ke stým narozeninám republiky jsme se rozhodli dát všem občanům a návštěvníkům naší země malý dárek v podobě platnosti Skupinové víkendové jízdenky pro 5 osob bez ohledu na věk, tedy i pro 5 dospělých lidí. Všichni tak mohou s přáteli podniknout cestu do míst oslav nebo jen na příjemný podzimní výlet,“ říká k poskytnutí mimořádného zvýhodnění Skupinové víkendové jízdenky Michal Štěpán, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro obchod.

„Velmi si vážíme zapojení Českých drah do národních oslav společného století v Praze a především jejich akční nabídky jízdného pro cestující z různých regionů naší země do hlavního města. I díky tomu doufáme, že co nejvíce občanů přijede do Prahy na vyvrcholení národních oslav 100 let republiky, kde je čeká bohatý kulturní program – koncerty, výstavy, vojenské přehlídky, happeningy, dny otevřených dveří mnoha institucí nebo slavnostní otevření Národního muzea, kde bude od 28. října pro veřejnost vstup zdarma,“ uvedl hlavní koordinátor národních oslav s mottem „Oslavme společné století v Praze“ Robin Čumpelík.

Skupinová víkendová jízdenka, včetně regionálních variant, bude pro den 27. a 28. října platit mimořádně pro 5 osob bez ohledu na jejich věk. Ostatní podmínky jízdenek zůstávají v platnosti.

Celostátní Skupinová víkendová jízdenka stojí 679 Kč, což představuje při společné cestě 5 cestujících jen 135,80 Kč na osobu za neomezené cestování ve 2. třídě vlaků ČD v daný den po celé České republice. V případě jednodenního výletu z Ostravska do Prahy, ale i z jiných regionů, to představuje necelých 70 Kč na osobu a směr jízdy.

České dráhy ve dnech 27. a 28. října posílí také vybrané ranní vlaky ve směru do Prahy. Budou to například spoje Hutník a Jan Perner z Ostravska, Súľov z Valašska, Slovácký expres z Veselí nad Moravou a spoje Metropolitan z Brna s příjezdem do Prahy v dopoledních a v poledních hodinách.

České dráhy navíc u příležitosti 100 let od vzniku Československé republiky a Československých státních drah připravily na dny 25. až 29. října výstavu ve Vládním salonku na 1. nástupišti pražského hlavního nádraží s názvem „100 let republiky a železnice“, která mapuje významné milníky v uplynulém století republiky, ČSD a ČD. Vstup na výstavu je zdarma a bude otevřena od čtvrtka do pondělí. V pracovní dny bude otevřeno od 10 do 19 hodin a o víkendu od 10 do 17 hodin.