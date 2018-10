Češka "ulovila" Nora na erotickém webu, pak z něj vylákala miliony. Soud jí snížil trest

— Autor: ČTK

Odvolací Vrchní soud v Olomouci snížil na sedm let vězení trest Barboře Havířové, žena podle obžaloby z vylákala přes 53 milionů korun z norského seniora, s nímž se seznámila přes erotický portál. ČTK to dnes řekla mluvčí prvoinstančního Krajského soudu v Brně Eva Angyalossy. Rozsudek je pravomocný. U krajského soudu žena za podvod velkého rozsahu dostala osmiletý trest, odvolala se. Popírala, že by šlo o podvod, hrozilo jí až desetileté vězení.