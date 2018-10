"Rittig je jen návnada pro média." Exšéf DPP se v jízdenkové kauze zastal lobbisty

Pojištění nemovitosti a domácnosti: Víte, jaká rizika kryjí, a na co se naopak nevztahují?

Zatímco Dvořák čelí stíhání za zpronevěru a za zjednání výhody při zadávání zakázek, Rittig je obviněn z praní špinavých peněz. Dvořák dnes soudnímu senátu řekl, že Rittiga zná přes 25 let, a lobbisty se zastal. "Pan Rittig je v tomto příběhu jen návnada pro média. Nevidím žádnou souvislost a ani si nemyslím, že by mu v rámci jeho tehdejšího postavení stálo za to s kýmkoliv jednat o dodávkách jízdních dokladů," uvedl.

Rittig na jeho slova nemohl reagovat, z účasti na říjnových termínech hlavního líčení se soudu už v úterý omluvil. Z tunelování byl lobbista obžalován i v obdobné kauze petrochemické firmy Oleo Chemical, kterou dozoroval stejný státní zástupce jako případ DPP: Adam Borgula. Soudy však Rittiga zprostily viny - ohledně zpronevěry a krácení daní pravomocně, ohledně legalizace výnosů z trestné činnosti zatím nepravomocně.

Dvořák dnes také odmítl, že by se k údajně vyvedeným penězům dostal přes zahraniční firmy zmíněné v obžalobě. "Nikdy jsem nevlastnil žádnou zahraniční společnost ani účet, nikdy jsem nenavštívil žádnou zahraniční banku, nikdy jsem nevstoupil do žádné advokátní kanceláře v zahraničí, jak je mi podsouváno," řekl.

V předmětné době manažer podle vlastních slov nevěděl ani o existenci karibské Cokeville Assets, přes kterou podle státního zástupce putovaly peníze z výroby jízdenek z papírny Neograph k Rittigovi. "Nebylo mi známo, že Neograph má smluvní vztah s Cokeville Assets, a i kdybych to věděl, nepovažoval bych to za důležitou věc. Jediný parametr, který nás zajímal, byla co nejlepší služba za férovou cenu," poznamenal Dvořák.

Obžalobě čelí i Dvořákova matka Marie Nováková, která si údajně pořídila z vyvedených peněz nemovitost na Madeiře. Její syn k tomu dnes uvedl, že obchodu s realitami se matka věnuje už od počátku 90. let a že nákupy financuje částečně z vlastních zdrojů, částečně z peněz investorů a částečně díky bankovním půjčkám. O tom, že by obchodovala s kýmkoliv z obžalovaných, prý Dvořák neví. Dům na Madeiře si podle něj pořídila z velké části z vlastních zdrojů, zbytek pak na základě úročené půjčky. O tom, kdo jí půjčku poskytl, nechtěl mluvit s tím, že to neví přesně.

O matce Dvořák také řekl, že je kamarádkou advokáta Drahomíra Šachty. V Šachtově kanceláři pracovala trojice advokátů, kteří jsou v kauze rovněž obžalováni a kteří spolupracovali také s Rittigem - Karolína Babáková, David Michal a Marek Stubley.

Ke slovu se dnes dostal také druhý z celkem 17 obžalovaných, někdejší ekonomický ředitel DPP Ivo Štika. Státní zástupce ho viní v jediném bodě obžaloby: v zakázce na tisk jízdenek, kterou získala firma Neograph. Štika údajně DPP pomohl obejít povinnost vypsat otevřenou soutěž, když jízdenky označil za ceninu.

Ekonom se necítí vinen. Soudu pomocí powerpointové prezentace vysvětloval náplň své práce, zakázku prý nemohl ovlivnit. "Byl jsem zodpovědný za to, že dopravní podnik bude mít na výplaty, že sestaví rozpočet a ten bude dodržen, že audit bude bez výhrad, že nebudou žádné daňové problémy. Tečka," vyjmenoval.

S dalšími obžalovanými, předsedou představenstva Neographu Janem Janků a ředitelem Cokeville Assets Peterem Kmetěm, prý Štika jednal přesně 15 minut stejně jako s ostatními možnými dodavateli. "Poté jsem to předal příslušnému útvaru k projednání," podotkl. Neograph podle něj dokázal spolehlivě ochránit jízdenky před paděláním, před kterým varovala DPP policie.

V kauze dopravního podniku bylo původně obviněno 19 lidí, dva ale zemřeli ještě před začátkem hlavního líčení. Dopravní podnik má v trestním řízení pozici poškozeného, podle státního zástupce přišel trestnou činností nejméně o 457,5 milionu korun.