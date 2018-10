Násilí na domnělých zlodějích? Odvezli je do lesa a polili benzinem. Soud řeší kauzu znovu

Obžaloba se opírá o nepřímé důkazy, totožnost pachatelů nebyli schopni potvrdit ani zadržení bratři. I proto krajský soud při předchozím projednání případu tři obžalované osvobodil pro nedostatek důkazů. Skutek u čtvrtého překvalifikoval z pokusu vraždy na pomoc při spáchání trestného činu omezování osobní svobody. Udělil mu desetiměsíční podmíněný trest se zkušební dobou na jeden rok. Zrušení rozsudku vrchním soudem se týká všech čtyř obžalovaných.

Dnes byly u soudu čteny jen listinné důkazy, protože obžalovaní stejně jako při prvním projednání využili svého práva nevypovídat. Pouze zopakovali, že s obviněním nesouhlasí. Svědky a znalce soud předvolá na další líčení, která jsou naplánovaná na 19. a 20. prosince.

Skutek se stal v noci na 25. května 2014. Tomáš Kolman čelí podezření, že tehdy v noci s brokovnicí v ruce zadržel dva bratry ve věku 16 a 21 let. Podle spisu výstřelem donutil bratry lehnout na zem a za pomoci Jana Waňka spoutal. Do areálu firmy je pomáhal odvézt ještě Radomír Šefr. Později se k nim přidal Jan Michálek.

Bratři byli podle obžaloby asi dvě hodiny svázaní do kozelce v plechovém kontejneru. S roubíkem v ústech a lepicí páskou omotanou kolem hlavy je poté pachatelé odvezli autem do lesa u vesnice Veselí nedaleko České Lípy, kde je polili benzinem a vyhrožovali, že je zabijí a zakopou. Mladší z bratrů se dokázal po jejich odchodu vyprostit z pout. Kdyby to neudělal, zřejmě by oba zemřeli. Znalec z oboru lékařství Radovan Havel při prvním projednání případu uvedl, že při déletrvajícím přelepení dýchacích otvorů se mohli udusit.