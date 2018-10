Bývalý soudce Havlín zůstane za mřížemi. Neprokázal polepšení

Třiašedesátiletý Havlín proti rozhodnutí teplického soudu podal stížnost, kterou bude řešit Krajský soud v Ústí nad Labem. Kladenský soud poslal Havlína do vězení na 6,5 roku. Trest mu později zmírnil na pět let a tři měsíce Krajský soud v Praze, ke kterému se odvolal. Havlín byl potrestán za to, že nezákonně ovlivňoval trestní řízení ve prospěch pachatelů, většinou opilých řidičů. Ovlivňování doprovázela žádost, nabídka či poskytnutí úplatku. Muži hrozilo až deset let vězení. Trestnou činnost pomohly rozkrýt odposlechy.

Odsouzený se během výkonu trestu choval řádně, což dosvědčil svou zprávou ředitel věznice v Teplicích Petr Blažek, který se připojil k návrhu na propuštění Havlína. Odsouzený nebyl kázeňsky trestán, naopak několikrát odměněn. Havlín, který je v invalidním důchodu a za nedlouho nastoupí do starobního důchodu, přijal dvě nabídky práce, které by mohl vykonávat po propuštění, udržuje vztahy s rodinou a má zajištěné bydlení, nemá žádné pohledávky.

Havlín dnes před soudem řekl, že lituje toho, co způsobil. "Nebyl to exces, byl to zločin a za ten jsem byl potrestán. Jsem si vědom, že moje jednání zpochybnilo důvěru v justici. Prošel jsem si katarzí. To vše mělo dopad na můj zdravotní stav a osobní život," uvedl. Kromě trestu včetně peněžitého Havlín dostal trest zákazu činnosti, podle něj je tak vyloučeno, aby v obdobné trestné činnosti pokračoval. "Chci jen udělat tlustou čáru a v klidu dožít," řekl.

Havlín jako soudce nezákonně ovlivňoval řízení ve prospěch pachatelů trestných činů, například těch, kteří řídili pod vlivem alkoholu. "Ke své trestné činnosti uvádím, že hlavní problém byl v tom, že bylo možno ohnout paragraf 307 o podmíněním zastavení trestního stíhání. Své jednání vnímám jako tragédii, dehonestoval jsem justici," uvedl Havlín. "Odsouzený níjak nezmínil svou případnou majetkovou motivaci," zdůraznila soudkyně.

Soud dospěl k závěru, že opakované výroky odsouzeného o dehonestaci justice a o zločinném jednání byly účelové, připravené, nikoliv upřímné. Soud se tak ztotožnil se závěrem státní zástupkyně, která navrhovala ponechat odsouzeného ve výkonu trestu. Dosavadní trest nesplnil podle soudu funkci nápravnou.

Soudce Havlín v minulosti odešel z justice do diplomacie, kde jeho působení provázelo několik skandálů. Návratu do taláru se domohl žalobou.