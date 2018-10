Šiška je v kauze OKsystem vinný. Trest není třeba, potvrdil Vrchní soud

— Autor: ČTK

Bývalý první náměstek ministerstva práce Vladimír Šiška zneužil svou pravomoc, když v době působení v úřadu vydíral firmu OKsystem. Muž za svůj skutek nedostal žádný trest, protože si nyní odpykává čtyřleté odnětí svobody za zmanipulování IT zakázek na provoz systému výplaty sociálních dávek, a podle soudů je toto jeho potrestání dostatečné. Dnes to pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, který zamítl odvolání manažera i státní zástupkyně, jež pro Šišku žádala souhrnný trest ve výši zhruba šesti let. Obě strany nevyloučily možnost podání dovolání. Šiška se jednání nezúčastnil.