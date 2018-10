Soud vrátil recidivistu za mříže. Při policejní honičce zabil spolujezdkyni

Počasí do roku 2100? Mrazivá historie se může opakovat

Manych se soudu neúčastnil. Verdikt je pravomocný. Obžalovaný i státní zástupce mohou proti rozsudku podat dovolání k Nejvyššímu soudu.

"Opakovaně řídil pod vlivem návykových látek," zdůvodnil výši trestu soudce Eduard Wipplinger. V době nehody měl Manych, který tehdy měl udělený zákaz řízení, v krvi stopy po pervitinu.

Plzeňský soud se případem zabýval v roce 2015, kdy Manychovi vyměřil pět a půl roku vězení. Bylo to už jeho 26. odsouzení. Muž se ale odvolal a soud mu trest zkrátil na pět let.

Manych se pak obrátil ještě na Nejvyšší soud, který předchozí rozsudek zrušil. Dospěl k závěru, že je nutné lépe prozkoumat, jaký podíl na nehodě měl řidič, který se k nehodě připletl náhodou a vyjel z vedlejší silnice. Odborníci také měli prozkoumat, zda se srážce s dalším autem dalo předejít, kdyby Manych místo přejetí do levého pruhu začal brzdit.

Podle nového revizního posudku jel nejméně rychlostí 102 kilometry za hodinu. Znalci uvedli, že auto, které Manychovi vjelo z vedlejší silnice do cesty, žádný podíl na nehodě nemá. Na hlavní silnici vjelo v dostatečné vzdálenosti od prchajícího muže. Kdyby brzdil, srážka by se nestala. Manychovi v září skončil čtyřicetiměsíční trest vězení za to, že ujel od benzinky bez zaplacení. Trest se vztahoval i na jeho další předchozí trestnou činnost.