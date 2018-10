Medvěd roztrhal na Vsetínsku další zvířata, odchyt by měl řídit kraj

— Autor: ČTK

Medvěd zabil na Vsetínsku další zvířata. V sobotu to byly dvě ovce v Hošťálkové, dnes byl viděn na kraji obce Rajnochovice na Kroměřížsku, nedaleko obecního úřadu, řekl Michal Bojda z olomouckého Hnutí Duha. Zvíře v regionu zabilo v posledních týdnech už více než dvě desítky ovcí, ale i kozy nebo kohouta. Poškodilo také několik včelínů. Minulý týden proto nainstalovali ochránci přírody ve spolupráci se starosty obcí na Vsetínsku do terénu odchytovou klec. Odchyt medvěda by však podle Bojdy měl řídit krajský úřad.