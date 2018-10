Chování medvěda na Zlínsku je neobvyklé. Odstřelit, požaduje kraj

Na odstřelu by chtěl hejtman spolupracovat s policií, která by mohla zvíře vyhledat pomocí termovize. Spolupráce se podle Čunka nedávno osvědčila u divočáků nakažených africkým morem prasat. O odstřel samotný by se podle hejtmana měli postarat myslivci. Hejtman bude žádat o povolení k odstřelu na krajském odboru životního prostředí, vyřízeno by podle něj mohlo být za několik dní.

Ve čtvrtek nainstalovali ochránci přírody ve spolupráci se starosty obcí na Vsetínsku do terénu odchytovou klec. Umístěna je v blízkosti obcí Oznice, Bystřička, Jarcová a Jablůnka na Vsetínsku, v jejichž okolí se medvěd dříve pohyboval. Obce požádaly úřad o výjimku k odchytu, odchyt doporučila také Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR).

Medvěd se však v posledních dnech pohybuje v okolí Rajnochovic na Kroměřížsku, klec ale nelze přesunout mimo katastr čtyř obcí pověřených odchytem. Michal Bojda z olomouckého Hnutí Duha dnes ČTK řekl, že odchyt medvěda by měl řídit krajský úřad.

Čunek to potvrdil. "Krajský úřad vezme pod svou odpovědnost řešení této situace. Požádáme o to, abychom mohli medvěda chytat nejen na území obcí, ale i zároveň odstřelit na celém území kraje," uvedl Čunek.