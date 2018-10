Medvěd na Zlínsku se chová nezvykle, mohl by zabít člověka. Kraj chce šelmu odstřelit

Medvěd zvířata zabíjí, ale nežere je. V jeho trusu se našly jen bukvice, žaludy, byliny. "Domácí zvířata jen zabije a rozsápe. Jsme přesvědčeni, že tento medvěd, až už je to pro něj hra nebo cokoliv jiného, může dojít chvíle, kdy se splete a zabije člověka," uvedl Čunek, podle kterého medvěd řádil na místech v těsné blízkosti obydlí. "Naprosto chápu strach lidí, kteří posílají děti ráno do školy. Dnes byl v Rajnochovicích o půl šesté ráno uprostřed vesnice, kdy lidé chodí do práce, skutečně se něco může stát," řekl hejtman.

Kraj také neví, co v případě odchytu s medvědem dál. "Je evidentně nevhodný pro to, abychom ho kdekoliv vypustili v přírodě. Takového medvěda údajně nechce žádná zoologická zahrada a žádný stát v okolí na své území. Zdá se, že je to medvěd, který nedokáže ani na jiném působišti změnit své chování," uvedl Čunek.

Na odstřelu by chtěl hejtman spolupracovat s policií, která by mohla zvíře vyhledat pomocí termovize. Hledání by mohlo začít koncem týdne. Spolupráce se podle Čunka nedávno osvědčila u divočáků nakažených africkým morem prasat.

O odstřel samotný by se podle hejtmana měli postarat myslivci. Hejtman bude žádat o povolení k odstřelu na krajském odboru životního prostředí, vyřízeno by podle něj mohlo být za několik dní. Podle Čunka však není vyloučené, že některý myslivec zastřelí medvěda dřív, kdyby byl v ohrožení člověk. Kraj chce víc s myslivci spolupracovat na mapování pohybu medvěda.

Není však vyloučeno, že kraj zkombinuje obě varianty, odstřel i odchyt, v tom případě by rozmístil v terénu klece, které pořídil kvůli odchytu divočáků. "Pokud by to bylo tak, že budeme mít povolení k odstřelu a nebudeme moci vystopovat medvěda rychle, zřejmě bychom návnady v klecích rozmístili, abychom ho případně chytli a pak zastřelili. Jde o to, abychom postupovali rychle. Kdybychom ho chytli dnes, nemohli bychom ho odstřelit, museli bychom ho vykrmovat a hledat, kdo by ho vzal. Ale zatím se jeví, že se nenajde nikdo, kdo by ho chtěl," uvedl Čunek.

Ochránci přírody podle Bojdy s možností odstřelu počítali, považují ho však za krajní řešení. "Přece jen se jedná o kriticky ohrožený druh živočicha. Myslíme si, že nebyly vyčerpány všechny možnosti k odchytu," řekl ČTK Bojda, podle kterého se však ochránci přírody nebudou proti rozhodnutí o odstřelu odvolávat.

Ve čtvrtek nainstalovali ochránci přírody ve spolupráci se starosty obcí na Vsetínsku do terénu odchytovou klec. Umístěna je v blízkosti obcí Oznice, Bystřička, Jarcová a Jablůnka na Vsetínsku, v jejichž okolí se medvěd dříve pohyboval. Obce požádaly úřad o výjimku k odchytu, odchyt doporučila také Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR).

Medvěd se však v posledních dnech pohybuje na větším území, byl viděn v okolí Rajnochovic na Kroměřížsku, klec ale nelze přesunout mimo katastr čtyř obcí pověřených odchytem. Michal Bojda z olomouckého Hnutí Duha dnes řekl, že odchyt medvěda by měl řídit krajský úřad.

Čunek to potvrdil. "Krajský úřad vezme pod svou odpovědnost řešení této situace. Požádáme o to, abychom mohli medvěda chytat nejen na území obcí, ale i zároveň odstřelit na celém území kraje," uvedl Čunek.

Mladý, asi čtyřletý medvěd se ve Zlínském kraji pohybuje od září, k lidským obydlím ho přilákala dobrá úroda ovoce, potřebuje se vykrmit před zimou. Medvědi se v česko-slovenském pohraničí vyskytují běžně, jde však o několik zvířat, o kterých lidé většinou ani neví. Na Slovensku je podle odhadů nyní asi 1200 medvědů.