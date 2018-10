Změny klimatu devastují Česko. Podle vědců nastal druhý vrchol letošního sucha

Podobný stav panoval v Česku na konci srpna před tím, než intenzivní deště zasáhly většinu republiky. "Naštěstí podle předpovědi počasí by v následujících dnech měly přijít srážky a rozsah sucha zmírnit především v povrchové vrstvě. Naopak hlubší vrstvy budou reagovat pomaleji," uvedl Trnka. Stav sucha se poměřuje s dlouhodobým průměrem pro dané území v letech 1961 až 2010.

Situace se začala výrazně zhoršovat počátkem října, než nastoupila druhá fáze babího léta. Sucho panovalo na 40 procentech území a na sedmi procentech území bylo extrémní či výjimečné sucho. "V povrchové vrstvě do 40 centimetrů prakticky nebylo a v hlubších vrstvách od 40 centimetrů do jednoho metru byl špatný stav na východě a severu Čech," řekl Trnka. Během tří týdnů však zasáhly tři nejhorší stupně, tedy výrazné až extrémní sucho, téměř celé Čechy.

Nejhorší situace je nadále ve středních, východních a severních Čechách. "Nejvíce trpí Polabí. Na Moravě je stav uspokojivý. Nejhůře je na tom oblast ležící severně od Brna a Ostravsko. Naopak na jižní Moravě sucho nepozorujeme a je zde stav obvyklý pro dané období a vegetace je zde v lepší kondici, než je pro toto období obvyklé," uvedl Trnka. Současná situace s druhým vrcholem sucha se podobá roku 2015.

Letošní rok je podle Trnky dobrým příkladem dopadu klimatické změny, jak můžou vypadat běžné roky v budoucnosti. "Kvůli teplejší zimě bez většího množství sněhu nedojde k doplnění vody v půdě a ve vodních zdrojích. Poté začne dříve vegetační sezona a dojde k rychlejšímu vyčerpáni vody v půdě. K tomu horké léto ještě více vysuší krajinu. A místo toho, aby došlo k doplnění srážek během podzimu, může nastat delší období s tzv. babím létem," uvedl Trnka.

Podle předpovědi by mělo tento týden panovat dynamické počasí, kdy se budou nad Českem střídat tlakové útvary a na ně vázané fronty, které by měly přinést i srážky formou přeháněk. Měly by se objevovat do konce týdne patrně s výjimkou pátku. Nejméně do pěti milimetrů by mělo napršet na jižní Moravě, jinde by to mělo většinou být 15 až 25 milimetrů za týden. Nejhorší situace zřejmě přetrvá v Polabí.