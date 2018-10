Vylákali cizince z baru, pak mu rozdupali hlavu. Plzeňský soud vynesl trest

— Autor: ČTK

Plzeňský krajský soud dnes poslal na 10,5 roku do vězení dvacetiletého Patrika Danka za spoluúčast na loňské loupeži v Dobřanech na Plzeňsku. Trest si má vykonat ve věznici s ostrahou. Podle soudu loni v září se sedmnáctiletým mladíkem vylákali podnapilého devětadvacetiletého Ukrajince z baru, protože ho chtěli okrást. Muže venku čtyři mladíci napadli, bili a kopali do hlavy a dupli mu na ni. Pak mu vzali batoh. Cizinec utrpěl několik otevřených zlomenin v obličeji a další vícečetná poranění hlavy. Zemřel po vdechnutí krve do plic.