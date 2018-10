Soud zabral areál v Rabyni, dřív patřil zakladateli H-Systemu Smetkovi

Podle státního zástupce Borise Havla, který návrh na zabrání podal, byla aukce areálu zinscenovaná a Fabinger majetek získal nelegálně. Nemovitost totiž byla obstavená policií a měla připadnout poškozeným klientům vytunelované firmy. Kvůli podezřelé dražbě čelil Fabinger trestnímu stíhání, které bylo kvůli promlčení zastaveno. Areál žalobce považuje za výnos z trestné činnosti.

Podle dnešního odůvodnění soudkyně Daniely Reifové nebylo prokázáno, že by se Fabinger nějakého trestného činu dopustil. Upozornila, že muž není právník, a mohl proto spoléhat na to, že exekutor Daniel Týč, který pozemky prodal, postupoval v souladu se zákonem.

Právě Týčovo jednání však mohlo podle soudkyně naplnit znaky trestného činu. I jeho stíhání ale bylo kvůli promlčení zastaveno. Reifová řekla, že Týč výrazným způsobem porušil své povinnosti. Reifová v případu rozhodovala podruhé, v minulosti návrh státního zástupce zamítla. Její rozhodnutí ale zrušil odvolací soud.

"Důležité je, že bylo konstatováno, že se jedná o výnos z trestné činnosti," řekl Havel novinářům po jednání. Majetek tak podle něj dle trestního zákoníku připadá státu. Další postup se už trestního řízení netýká, dodal. Havel si ponechal lhůtu na podání stížnosti proti dnešnímu rozhodnutí. "Byť jsem spokojen, že výnosy byly zabrány, tak určitá část toho rozhodnutí je pro mě problematická," dodal.

Fabinger areál získal za 29 milionů korun. Po vyhlášení rozsudku řekl, že peníze bude chtít zpátky. "Já si myslím, že je to možná i správně, protože se prokázalo, že jsem se já žádného trestného činu nedopustil, a nakonec budu muset žádat v plném rozsahu stát o náhradu škody," podotkl. "V současné době si myslím, že jsem ve velmi dobré pozici, protože dostanu peníze, které už mi stát 13 let blokuje," dodal s tím, že kromě peněz, které za areál zaplatil, bude žádat i odškodné.

V závěrečné řeči před soudem mimo jiné řekl, že s poškozenými klienty H-Systemu je "na jedné lodi". Někteří klienti, kteří na jednání přišli, se při jeho slovech začali smát. "Oni jsou nabití emocemi, já to chápu. Když jsem se díval na rodná čísla těch lidí, tak chápu, že trpí," řekl po vyhlášení Fabinger. "Dneska to dopadlo tak, že to nebylo zabráno ve prospěch státu, ale ve prospěch jich, protože takový je zákon," dodal.

Proti rozhodnutí podal Fabingerův právní zástupce Martin Korbař na místě stížnost. "My vyčkáme až bude písemné odůvodnění. Problém je v tom, že se ohledně stížnosti musíme rozhodnout do tří dnů. Takže jsme stížnost podali a až nám to přijde, dohodneme se na dalším postupu," vysvětlil Korbař.

Fabingera, který podniká v realitách, se týkala ještě kauza, kde byl viněn z toho, že nechal přihlásit do insolvenčního řízení se Smetkou spornou pohledávku na 45 milionů korun. Podle obžaloby šlo o snahu vyvést peníze, které by jinak mohli získat poškození klienti vytunelované firmy. Soudy ho však obžaloby zprostily, v létě navíc v jiném, civilním řízení rozhodly, že pohledávka nebyla pravá.

Smetka založil H-System v roce 1993, firma poté uzavřela se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 ale zkrachovala, když stihla dokončit jen 34 domů. Kvůli krachu společnosti přišlo nejméně 1095 lidí o více než 980 milionů korun. Smetka si odpykal 12 let ve vězení, v říjnu 2016 se dostal na svobodu.

Na areálu v Rabyni byla podle státního zástupce od roku 2001 policejní plomba a tehdy to byl jediný majetek Smetky. Exekuce byla povolena v roce 2003.