Nemáte ji doma? Inspekce varuje před sušenou kustovnicí obsahující pesticid

Jde o tři šarže výrobku POEX Fruit Exclusive - Goji - sušené ovoce kustovnice čínská, 100 gramů, podle informací od výrobce byly distribuovány v síti společnosti Kaufland Česká republika. Jde o šarže L816600731 s datem minimální trvanlivosti do 15. června 2019, L816300731 s trvanlivostí do 12. června 2019 a L822200731 s trvanlivostí do 10. srpna 2019.

Dále šlo o šarži L822800731 výrobku Směs ovoce s křupinkami, 400 gramů, s datem minimální trvanlivosti do 16. června 2019 a o šarži L817700731 výrobku Směs cornflakes MIX s ovocem s trvanlivostí do 26. března 2019. Oba výrobky byly distribuovány společností České cukrovinky. Všechny uvedené potraviny byly podle inspekce vyrobeny ze zásilky dvou tun nevyhovující suroviny goji.

S dotčenými provozovateli zahájí inspekce správní řízení o uložení pokuty. Inspekce zároveň doporučuje všem spotřebitelům, aby předmětné potraviny nekonzumovali.