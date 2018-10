Klokánky a obdobná zařízení dostanou navíc 25,5 milionu. MPSV vyhlásí dotační řízení

"Důvodem pro dotační titul je dofinancování těchto zařízení, aby byla ekonomicky schopná a dokázala přežít. Protože se jedná o nesystémové řešení, změnou legislativy budeme usilovat o navýšení příspěvků," uvedla Maláčová. Novelu, která by změnila financování a zařadila zařízení pro okamžitou pomoc dětem (ZDVOP) nově mezi sociální služby, chce ministryně předložit nejpozději do pololetí příštího roku. Nyní se dětské azylové domy řídí zákonem o ochraně dětí.

V Česku funguje šest desítek zařízení pro děti v nouzi včetně 15 klokánků. Provozovatelé si dlouhodobě stěžují na nedostatek peněz kvůli nynějšímu způsobu financování. Stát jim dává na dítě příspěvek 22.800 korun měsíčně. Částka se ale krátí za dobu, kdy dítě v domově nepobývá. Zařízení poukazují na to, že i když se zrovna o dítě nestarají, lůžko pro ně stále mají připravené. Peníze jim pak chybějí.

Dofinancování slíbila ZDVOPům začátkem letoška bývalá ministryně práce Jaroslava Němcová (ANO). Počítala s dodatečnými dotacemi zhruba 27 milionů korun. Nynější vedení resortu tento návrh kabinetu nakonec nepředložilo. Důvodem byly rozpory s ministerstvem financí. Po jednáních pak ministerstvo práce připravilo návrh nový, dodatečné dotace poskytne ze svého rozpočtu. Resort v minulosti vyplatil mimořádnou dotaci už několikrát, ale přímo jen Fondu ohrožených dětí na jeho klokánky.

Financování měla změnit novela o sociálních službách. ZDVOPy, která by kraj jako sociální službu potřeboval, měla místo státního příspěvku na pobyt dítěte dostávat paušál na lůžko a k němu ještě částku na každé dítě. Tuto změnu začala prosazovat v minulém volebním období ministryně Michaela Marksová (ČSSD). Záměr zařadit dětské azylové domy mezi sociální služby však narazil u poslanců sněmovního sociálního výboru. O stejném plánu pak ale mluvila i nástupkyně Marksové z první Babišovy vlády Němcová.

Podle legislativního plánu mělo novelu o sociálních službách ministerstvo dát vládě letos v prosinci. Podle aktualizovaného seznamu připravovaných norem se termín předložení má o rok odsunout a zákon by měl začít platit až od ledna 2021.

Ministerstvo práce ČTK už dřív sdělilo, že chce připravit novelu o ochraně dětí, kterou se nyní ZDVOPy řídí. Resort uvedl, že v zákoně by měla být valorizace státního příspěvku a částka bude výsledkem dohody ve vládě a při projednávání zákona v Parlamentu. Podle upraveného legislativního plánu by vláda měla dostat předlohu do září 2019, účinná by měla být od července 2020. Zařízení poukazují na to, že kvůli nynějšímu nastavení úhrad budou mít ale potíže i v příštím a přespříštím roce a budou muset znovu žádat o doplacení.

Nedostatek financí měla v minulém volebním období vyřešit senátní novela, podle níž měly krizové domovy dostávat na lůžko 20.000 korun a k tomu částku na děti, o něž se starají. Horní komora návrh senátora Zdeňka Papouška (za KDU-ČSL) podpořila, Sněmovna ho pak ale neprojednala.

Ohroženým dětem mohou podle Maláčové pomáhat i dočasní pěstouni. Na svém twitteru dnes uvedla, že i je chce víc finančně podpořit.