Totálně zasekané Brno? Uzavírka desetiletí komplikuje dopravu ve městě, lidé pořádně nadávají

Zábrdovický most slouží tisícům řidičů jako spojnice východní části města s širším centrem, tramvajovými linkami 2 a 3 tudy navíc denně jezdí tisíce lidí. Rekonstrukce ulice, inženýrských sítí a tramvajové tratě včetně stavby nového mostu za 200 milionů korun mají trvat 15 měsíců. Změny se nejvíce dotknou dopravy v Židenicích a Zábrdovicích. Na stání v kolonách se ale musejí připravit i obyvatelé Líšně, Vinohrad a sousedních městských částí.

Místo starého mostu přes Svitavu vznikne nový, u Vojenské nemocnice bude bezbariérová tramvajová zastávka. Počítá se také s novým řešením pro pěší a cyklisty, protože ulici kříží páteřní cyklostezka. Pod zemí je potřeba zrekonstruovat veškeré technické sítě.

„Rekonstrukce Zábrdovického mostu ze 40. let minulého století je nutná především kvůli jeho technickému stavu. Po skončení oprav bude navíc most sloužit jako objízdná trasa při stavbě VMO Tomkovo náměstí, je tedy nutné, aby v té době byl již opravený," uvádí se na stránce kopemezabrno.cz, které provozuje město Brno.

uzavírka Zábrdovického mostu v Brně (2018-2019) | foto: www.mapy.cz

Komplikace v MHD

Opravovaným úsekem, tj. od křižovatky Cejlu s Francouzskou až k Vojenské nemocnici, nebude možné projíždět, projdou tudy pouze pěší. Kromě objízdných tras se proto mimořádná opatření týkají také brněnské MHD, jelikož už není možné přestupovat na Staré osadě na tramvaj. Jako provizorní přestupní uzel nově slouží zastávka na lince 9 Dělnický dům v Táborské ulici.

K Dělnickému domu se přesunula část přestupních vazeb ze Staré osady. Jezdí tu posílená linka 12, navíc byl zaveden zákaz vjezdu aut do Táborské ulice ve směru od Dělnického domu ke křižovatce s Gajdošovou.

Dále mohou Brňané využít prodloužené autobusové linky od židenického nádraží ulicí Lazaretní k Vojenské nemocnici a dále i na Životského, kde je možné přestoupit na tramvaj. Ze Staré osady bude možné také jezdit celodenně trolejbusem dále po Provazníkově na Kotlářskou.

Lidé, kteří využijí autobusy k Vojenské nemocnici, mohou také pěšky přejít na křižovatku Cejlu a Francouzské, kde bude provizorní tramvajová zastávka. Častěji budou jezdit také vlaky mezi židenickým a hlavním nádražím.

První dny byly poněkud zmatené, lidé bloudili po Staré osadě, protože se změnila místa odjezdů některých linek, které tudy jezdí i po uzavírce. U nástupiště pro tramvaje ale pravidelně stojí zaměstnanci dopravního podniku, kteří lidem radí, jak se dostat, kam potřebují. Už před uzavírkou navíc rozdávali letáčky informující o změnách v dopravě.

Objízdné trasy pro auta

Primárně jsou objízdné trasy pro auta vedené po Hladíkově, Olomoucké, Ostravské, Otakara Ševčíka, Gajdošově, Svatoplukově a Provazníkově, a dále lze místo objíždět i po Kolišti, Křenové, Tržní, Milady Horákové, Merhautově a Drobného. Osobní auta mohou využít i místní komunikace. Aby byla doprava plynulejší, změní se v některých místech řazení pruhů či režim na semaforech.

I přesto se očekávají komplikace, protože objízdná trasa pro auta ulicemi Hladíkova a Olomoucká bývala v dopravní špičce ucpaná už před uzavírkou zábrdovického mostu kvůli jiné uzavírce ulice Dornych.

Uzavření Zábrdovického mostu se citelně dotkne i Vojenské nemocnice, která stojí hned vedle něj. Do dubna sanitky přes most ještě projedou, pak už musí po stejných objízdných trasách jako ostatní řidiči.

Cestující i obyvatelé si stěžují

Nejhorším dnem bylo prozatím pondělí, kdy uzavírka začala. Na objízdných trasách se tvořily kolony, některé autobusové spoje měly až 45 minut zpoždění. Někteří lidé navíc byli zmatení, protože o změnách nevěděli.

Sociální sítě Městské části Brno Židenice zaplavily vlny stížností. Některým obyvatelům se nelíbí délka plánované uzavírky, další i přes zveřejněné plánky a dokumenty neměli úplně jasno v tom, jak se dostanou ke svým domům nebo obchodům – obzvláště tam, kde byl dočasně zaveden jednosměrný provoz.

A řada lidí si stěžovala, že se cestování po Brně dramaticky protáhlo. „Pěknej masakr. Sakra Gajdoška přecpaná. A lidi naštvaný. Jela jsem to dnes místo 7 minut hodinu...“ zlobila se jedna z místních obyvatelek. A nebyla zdaleka jediná. „Místo cca 12 min, teď 45 min,“ přidala se další Brňanka.

Úterý už bylo o poznání klidnější. „Měl jsem obavy kvůli cestě do práce. Nejezdím přes Zábrdovický most, ale přes Tomkovo náměstí, tedy přes jednu z objízdných tras. Nevím, jak to bylo v pondělí, to jsem měl dovolenou, ale v úterý jsem nezaznamenal výraznější změnu oproti jiným dnům. Ráno to jelo stejně jako v době, kdy žádná uzavírka nebyla,“ uvedl pro EuroZprávy.cz jeden z řidičů.

Větší problémy neměla ani většina spojů MHD. „Dnes ráno je situace v dopravě podstatně klidnější než včera,“ uvedl Dopravní podnik města Brna v úterý.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ

Ulice Zábrdovická a část Cejlu od křižovatky s Francouzskou a Vranovskou bude po dobu oprav uzavřena. Nebude možný průjezd přes Zábrdovický most.

Přechod pro pěší však zůstane zachován.

Příjezd k Vojenské nemocnici bude možný ze strany od Staré Osady.

Přestupní uzel MHD se přesune k Dělnickému domu.

Primární objízdné trasy jsou navrženy po silnicích I/42 a I/50 (VMO) Hladíkova, Olomoucká, Ostravská, Otakara Ševčíka, Gajdošova, Svatoplukova, Karlova, Provazníkova, a dále po místních komunikacích Koliště, Křenová, Tržní, Milady Horákové, Merhautova, Drobného.

Sekundární objízdné trasy jsou navrženy po místních komunikacích Cejl, Vranovská, Svitavská, Nováčkova, Dačického a Dukelská třída.

Průjezd ul. Táborská mezi křižovatkou Bělohorská – Jamborova – Líšeňská – Táborská a křižovatkou Gajdošova – Otakara Ševčíka – Táborská bude možný pouze ve směru z města do Líšně v opačném směru (z Líšně do města) bude vyjma MHD průjezd zakázán. Toto dopravní omezení souvisí s nutností zajistit plynulý průjezd MHD.

Příslušné dopravní značení Táborské najdete zde.

Mapu dopravního značení a objízdných tras celé uzavírky ve formátu PDF najdete zde.

OMEZENÍ MHD

Z důvodu opravy bude od pondělí 22. října 2018 (pro noční linky již od noci z neděle na pondělí 21./22. října 2018) po dobu přibližně 15 měsíců pro veškerou dopravu uzavřen Zábrdovický most.

Nově bude zřízena zastávka Francouzská (pěší přístup k areálu Vojenské nemocnice a k autobusovým linkám do Líšně) – pro tramvaje v obou směrech na ulici Cejl, u křižovatky s ulicí Francouzská; pro autobus směr Husovice v zastávkovém zálivu na ulici Vranovské, směr centrum ve shodné poloze se zastávkou tramvaje.

Nově bude zřízena zastávka Lazaretní (pěší přístup k tramvajím od zastávky Francouzská) – v obou směrech na ulici Lazaretní, mezi ulicí Zábrdovickou a vjezdem do areálu bývalé Zbrojovky.

Zastávka Vojenská nemocnice bude v obou směrech obsluhována na zastávce autobusu, zastávky tramvaje budou bez obsluhy.

V zastávce Židenice, nádraží obslouží linky směr Lazaretní zastávku na komunikaci mimo terminál (u přístupové cesty k budově nádraží). Linka 55 při jízdě směr Líšeň obslouží zastávku na pozemní komunikaci mimo terminál (zastávky v prostoru terminálu obslouží pouze linky 78, 201 a 202).

V zastávce Stará osada věnujte pozornost změně obsluhy jednotlivých nástupišť.

Pokud jste dosud během cesty využívali přestup mezi tramvají a autobusem či trolejbusem na Staré osadě, pak po dobu výluky využívejte přestup na linku 12 v zastávce Dělnický dům.

Cestující z oblasti zastávek Vojenská nemocnice a Tomáškova mají také možnost využít přestup na linku 12 v zastávce Životského.

Přístup k areálu Vojenské nemocnice a k autobusovým linkám do Líšně bude možný také pěším přesunem mezi zastávkami Francouzská a Lazaretní (cca 350 metrů).

Pro cestu ze Staré osady do severní části města a do širšího centra použijte trolejbusové linky 25 a 26.

Pro cestu ze Židenic do centra města a zpět lze využít také vlakové linky S2 a S3, na kterých platí stejné tarifní podmínky jako na ostatních linkách v rámci IDS JMK.

Podrobné informace o trasování jednotlivých linek najdete na webu Dopravního podniku města Brna.