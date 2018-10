Komplic brutálního vraha si vyslechl trest. Zločin v chatové osadě otřásl celým Českem

Tragédie se stala začátkem ledna v chatové oblasti ve Střížovicích. Rodinu kolem 22:00 napadli dva útočníci. Čtyřiapadesátiletý Jaroslav Topinka podle obžaloby pomáhal vrahovi Miroslavu Benákovi svazovat oběti. Topinka řekl, že poté objekt opustil. Motiv jeho činu byl podle znalců čistě zištný, vrah mu za pomoc slíbil půl milionu korun. Ženu vrah ubil, muže uškrtil, dvě nezletilé dívky znásilnil a syna omráčil, uvedli znalci. Při vstupu do domu vrah zastřelil psa.

Státní zástupce Vladimír Jahn navrhoval pro Topinku trest deset až 11 let. "Soud rozhodl v souladu s mým závěrečným návrhem, jsem s rozsudkem spokojen," uvedl Jahn. Oproti obžalobě se změnila právní kvalifikace činu s ohledem na výpověď Topinky, v níž zmínil svou motivaci. Původně byl Topinka obžalován ze zbavení osobní svobody a omezování domovní svobody. S odsouzením za pokus o loupež nesouhlasil obhájce, který řekl, že klientovi doporučí se odvolat.

"Pan obžalovaný tam (do domu rodiny) nešel s úmyslem zmocnit se cizí věci, to je ten problém," uvedl obhájce Jan Humplik. V závěrečné řeči navrhl jako dostačující trest odnětí svobody na pět až šest let s ohledem na to, že se Topinka přiznal, sám se přihlásil na policii a svého činu litoval.

Soudce uvedl, že není možné Topinku soudit za zbavení osobní svobody, protože rodinu pachatelé neuvěznili. Smyslem činu bylo podle soudce zmocnit se cizí věci za použití násilí. "Jsou tak naplněny formální znaky trestného činu loupeže," řekl. Dívky navíc utrpěly těžkou újmu na zdraví, trpí posttraumatickou stresovou poruchou, syn byl po události hospitalizován. Znalci uvedli, že při posuzování dopadu činů na dívky není možné explicitně odlišit jednání obou pachatelů, ale i samotné přepadení podle nich může způsobit vznik závažné poruchy na zdraví.

Před vynesením rozsudku dnes soud ještě vyslechl znalce, který posuzoval aktuální psychický stav dívek. U starší se stav zhoršil. "Zhoršení se projevuje v prožívání, projevují se příznaky posttraumatické stresové poruchy, což může mít vliv na psychosociální vývoj v důsledku rozpadu původní rodiny," uvedl znalec. "Trauma ovlivní celé její dospívání a pravděpodobně celý život," řekl. "Návrat do stavu před událostí není možný," zdůraznil. U mladší dívky příznaky posttraumatické psychické poruchy podle znalce v menší míře přetrvávají.

Cílem loupeže bylo podle soudce získat osm milionů korun. Benák to řekl Topinkovi, kterému nakonec dal před odchodem 600 korun. Za činy Topinkovi hrozil trest osm až patnáct let vězení. Polehčující okolností bylo podle soudu to, že částečně napomáhal k objasnění trestného činu. Poté, co média zveřejnila, co se ve Střížovicích stalo, se přihlásil na policii. Jako polehčují okolnost neuznal soud řádný život Topinky, protože má šest záznamů v trestním rejstříku.

Přitěžující podle soudu bylo, že Topinka jednal s rozmyslem a ze ziskuchtivosti. "Dopustil se činu ke škodě dítěte a na více osobách. Páchal více trestných činů a jejich charakter naplňuje znak trýznivého způsobu naplnění," řekl soudce. Podotkl zároveň, že z úst Topinky nezazněla žádná omluva.