Ulehne k zimnímu spánku? Na osud medvěda ze Zlínska si můžete vsadit

"Pravdou je, že tenhle valašský tulák se toho nebojí a na zimu se připravuje zodpovědně. Chápu, že pro některé obyvatele místních obcí to nemusí být úplně příjemné, na druhou stranu medvěd je tvor jako každý jiný a když jich na Slovensku volně pobíhá 1200, tak bychom měli dát i tomuto zvířeti šanci," uvedl hlavní bookmaker Fortuny Michal Hanák.

Pokud by byl medvěd odchycen, případně uspán narkotizační střelou, podle bookmakerů je velmi nepravděpodobné, že by se tak stalo do konce října (25:1 až 35:1). Největší šanci na odchyt do pasti mají podle nich ochranáři v týdnu od 12. do 18. listopadu (5:1), uspání je nejpravděpodobnější v posledním listopadové dekádě (6:1).

"Někteří zástupci zoologických zahrad už vyjádřili ochotu pomoci, jiné ji nevylučují. Je tedy otázkou, kde by valašský medvěd případně mohl najít nový domov," doplnil Hanák. Favoritem bookmakerů je zoo v Hluboké nad Vltavou (2,5:1), následují Tábor (3:1) a zoo mimo Českou republiku (7:1). Pobyt v zoo v Brně, Dvoře Králové (shodně 15:1), Praze, Zlíně nebo Olomouci (20:1) není příliš pravděpodobný.

Kurz 20:1 je vypsán rovněž na to, že by byl medvěd puštěn do volné přírody. Vysokými kurzy ohodnotili bookmakeři rovněž pravděpodobnost, že by bylo zvíře umístěno do medvědince u některé z kulturních památek, například v Českém Krumlově (30:1) nebo na Točníku (35:1).

"Ochránci i široká veřejnost vyjádřila medvědovi podporu a bylo by nesmyslem, aby zákonem chráněné zvíře ztratilo právo na život jenom pro to, že nejsou peníze na jeho zodpovědný monitoring případně odchyt. Přitom na vrtulník s termovizí prostředky jsou. Pokud bude podle odborníků nutné medvěda z přírody skutečně vyčlenit, tak bychom tomu, kdo mu poskytne trvalý a humánní domov, chtěli přispět částkou 100.000 korun," dodal generální ředitel Fortuny David Vaněk.

Na medvěda byla minulý týden na Vsetínsku nastražena odchytová klec, medvěd se však v posledních dnech pohybuje v jiné lokalitě. Zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) v pondělí uvedl, že kraj převzal vedení akce a chce medvěda odstřelit, protože se chová nezvykle - není plachý a odvažuje se do blízkosti lidí. Proti odstřelu medvěda vznikla také internetová petice, měla v úterý přes 12.000 podpisů.