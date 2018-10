Medvěd se vrátil na Vsetínsko a zaútočil. Nepanikařte, apeluje ochránce přírody na lidi

"Škody nebyly nijak rozsáhlé. Medvěd pouze poranil jednoho berana a dostal se do chléva, ale naštěstí další ovce zůstaly ušetřené od škod," uvedl Bojda. Medvěd dosud v kraji rozsápal více než dvě desítky ovcí, také kozy a kohouta. Ničí také včelíny.

Mladé, asi čtyřleté zvíře se pohybuje po velkém území, nejdříve se vyskytovalo na Vsetínsku, poté na Zlínsku, v posledních dnech zejména u Rajnochovic na Kroměřížsku. Vsetínská radnice dnes vyzvala obyvatele ke zvýšené obezřetnosti a zajištění majetku a zvířat zejména v okrajových částech města. "Případné zahlédnutí jeho dalšího pohybu nahlaste na státní nebo městskou policii na telefonním čísle 158 a 156," uvedla mluvčí radnice Alexandra Buršíková.

Při setkání s medvědem by ale lidé neměli panikařit. "Stačí začít opatrně couvat a poté v klidu odejít. V minulosti se ještě nestal případ, že by medvěd bezdůvodně zaútočil na člověka," uvedl Milan Orálek z Českého svazu ochránců přírody Valašské Meziříčí.

Medvěd pohybující se v kraji se chová netypicky, chodí do blízkosti lidských obydlí a ztrácí plachost. Ochránci přírody upřednostňují odchycení medvěda a jeho umístění do zoologické zahrady, oslovili proto řadu zahrad. Zvíře by do konce roku mohlo být umístěno do záchranné stanice pro handicapované živočichy v Temelíně, kterou provozuje zoo v Hluboké nad Vltavou.

"Jedná se o jedinou záchrannou stanici v ČR, která takovou možnost umožňuje. Podmínky pro přijetí a dočasné držení velké šelmy jsou ve stanici sice vhodné, ale v žádném případě zde není možný dlouhodobý pobyt takového zvířete. Jeho umístění v Zoo Hluboká pak nepřipadá vůbec v úvahu," sdělili dnes ČTK zástupci zahrady. Vypuštění zvířete ve volné přírodě reálné není.

Medvěda původně chtěli odchytit starostové čtyř obcí na Vsetínsku společně s ochránci přírody, dovezli kvůli tomu i odchytovou klec ze Slovenska, do terénu ji dali ve čtvrtek. Později si vzal případ na starosti Zlínský kraj. Podle hejtmana Jiřího Čunka (KDU-ČSL) však není vyloučené, že zvíře zaútočí na člověka. Kraj proto spíše preferoval odstřel medvěda a zažádal o povolení k odstřelu.

Starosta obce Oznice, který klec společně s Bojdou ze Slovenska přivezl, původně tvrdil, že ji zavře a z terénu odveze, když akci převzal kraj. Bojda dnes uvedl, že klec je pořád na místě, čekají však na informace krajského odboru životního prostředí, jestli je možné v odchytu pokračovat.