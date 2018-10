Chtěl zabít sousedy, po pokusu o sebevraždu oslepl. Soud mu napařil vysoký trest

Rozsudek zatím není pravomocný. Obžalovaný se v jednací síni odvolal. Soud obžalovanému uložil nejvyšší možný trest. I proto, že senát nenašel jedinou polehčující okolnost. Soud navíc podnikatele původem ze Slovenska, který obchodoval s použitými autobateriemi, vyhostil. Fakticky vyhoštěn bude, až vykoná uložený trest, uvedl soudce.

Motivem činu byly vyhrocené sousedské vztahy. Gajdošík za příčinu všech problémů označil sousedy, kteří podle něj chtěli jeho peníze. Postřelený muž to zcela odmítá. "Je to nesmysl. Bojovali jsme s ním už od samého začátku, když si u nás objekt postavil načerno," řekl. Gajdošíkova honosná rezidence je do dneška nezkolaudovaná, nemá přidělené číslo popisné. Plot postavil na pozemku, který mu nepatřil. Kanalizaci do systému napojil načerno. To byly hlavní důvody jeho sporů se sousedy.

Loni v dubnu obžalovaný střílel na auto, ve kterém jel soused a jeho manželka. Muže přes čelní sklo zasáhl, ale další výstřel nepadl hned, protože se v nelegálně držené zbrani vzpříčil náboj. Žena, která řídila, se snažila střelce vozem odmrštit, což se jí ale nepodařilo a po několika metrech havarovala. "Oba z vozu vystoupili a utíkali pryč," uvedl žalobce.

Vzápětí se podle něj Gajdošíkovi podařilo zbraň opět zprovoznit a na prchající pár pětkrát vystřelil. Muže ještě třikrát zasáhl. Utrpěl poranění srdce i plic. Podle žalobce přežil díky včasně poskytnuté pomoci a výkonu lékařů na operačním sále. Podle obžaloby pak Gajdošík s pomocí benzínu zapálil auto sousedů a jejich dům. V okamžiku, kdy se k místu blížila policie, otočil zbraň proti sobě a střelil se do hlavy.

Dnes u soudu tvrdil, že neví, proč střílel. "Den si vůbec nepamatuji, nevím, proč jsem to udělal. Chtěl bych ale vědět, co přinutilo člověka, který má všechno, aby spáchal sebevraždu. Je mi to líto, hlavně to, že jsem si zpackal život," řekl soudci.

Dodal, že zbraň si pořídil na ochranu. Bál se prý pomsty policistů. Obvinil je, že ho v roce 2011 přepadli v domě, v němž byl s manželkou a tříletým synem. Podle Gajdošíka ukradli až tři miliony korun. Čtyři obžalované, tři z nich byli policisté, ale soudce obžaloby z loupeže zprostil. Podle soudu se neprokázalo, že skutek spáchali muži, kteří čelili obžalobě. Pachové stopy soudce jako důkaz nepřijal.