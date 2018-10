V zoo Praha se narodilo vzácné hříbě. Má se čile k světu, matka ho pečlivě střeží

Kdy smí pronajímatel vstoupit do bytu?

Matkou nového přírůstku je klisna Hara původem ze saského Chemnitzu, pro níž je to šestý potomek. Otcem je hřebec Len pocházející z ukrajinské biosférické rezervace Askania-Nova. Hříbě je podle chovatelů s největší pravděpodobností samec. Je zdravé, čilé a od své matky pije mateřské mléko.

"Krátce po narození se mládě postavilo a zajímalo se o dění kolem, mimo jiné o dva starší - letos narozené - sourozence. Ti se zase velmi zajímali o něj, zejména klisnička narozená letos v červenci. Zkušená matka ovšem zatím svého posledního, šestého potomka chrání a nedovolí žádný kontakt," poznamenala kurátorka chovu kopytníků Zoo Praha Irena Schneiderová.

Pražská zoo chová koně Převalského od 30. let minulého století. V roce 1933 se v ní narodilo první hříbě. Poslední kůň Převalského byl v přírodě spatřen v červnu 1969, následně byla stáda chována pouze u lidí. V roce 1995 se Zoo Praha zapojila do projektu návratu koní do jejich původního domova.

Od roku 2011 přepravila Zoo Praha z České republiky do západního Mongolska armádními letadly CASA celkem 31 koní Převalského, další čtyři v rámci Mongolska. Z těchto 35 koní jich ke dnešku přežívá 28. Kromě nich žije podle posledních informací 26 jejich potomků a dvě z klisen se v letošním roce staly dokonce babičkami, dodala Pastorčáková.