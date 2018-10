Medvěda ze Zlínského kraje sleduje i Evropa, o šelmu má zájem zoo v Belgii

Zvíře dosud zabilo zhruba tři desítky ovcí, také kozy a kohouta a zničilo úly a žádostí o náhradu škody přibývá.

"Tento týden jsme oslovili zhruba 300 zoologických zahrad z celé Evropy a na základě té výzvy se nám přihlásila jedna konkrétní zoologická zahrada v Belgii, že by o medvěda měla za určitých podmínek zájem. Jsme v dalším jednání, poslední e-mailová komunikace proběhla dnes. Zatím není žádná smlouva podepsaná ani finální dohoda není, ale je to na dobré cestě," řekl Sušanka.

Server idnes.cz dnes napsal, že ve hře je i to, že by medvěda uspal narkotizační střelou z malé vzdálenosti odborník. Sušanka to ČTK potvrdil. Táborská zoo nabídla oficiálně Zlínskému kraji bezplatné tzv. naspání medvěda. "To znamená, že se medvěd uspí narkotizační pistolí, potom se přemístí do transportní klece," řekl Sušanka.

Po uspání by lidé z táborské zoo převezli medvěda do záchranné stanice u Temelína, kterou provozuje zoo v Hluboké nad Vltavou. Podle Sušanky by tam medvěd mohl zůstat zhruba dva měsíce. "U nás (v Táboře) bohužel nemáme podmínky, abychom ho mohli vypustit," řekl mluvčí táborské zoo.

Proti medvědovi, který se od září pohybuje ve Zlínském kraji, nebude možné více než měsíc nic podniknout. Musí se počkat, než nabude právní moci řízení o výjimce k jeho odchytu či odlovu platné pro celé území kraje.

Asi čtyřletý medvěd se pohybuje po velkém území, což je u mladých jedinců podle odborníků typické. Starší medvědi mají svá teritoria a lidé o výskytu zvířete často neví. Medvěd, který se nyní pohybuje v kraji, se však chová netypicky, chodí do blízkosti lidských obydlí a ztrácí plachost. Podle zlínského hejtmana Jiřího Čunka (KDU-ČSL) není vyloučené, že by mohl zaútočit na člověka.