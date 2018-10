Řidičák bez testů a jízd? Kauza autoškol neskončila, svědek ignoruje soud

Hlavní líčení dnes pokračovalo výslechy dvou svědků, kteří popisovali, systém zařizování řidičských průkazů. Ze čtyř obžalovaných se dnes účastnil jen jeden ze zástupců autoškol, ostatní zastupovali právní zástupci. Další jednání se bude konat zřejmě v listopadu, podle soudce to bude poslední pokus o výslech svědka, jenž se opakovaně nedostavil.

Tři kladenští zkušební komisaři byli zhruba před dvěma lety obviněni z korupce a zneužití pravomoci. Jeden z nich už byl dříve odsouzen, dostal podmíněný trest a zákaz činnosti. Další dva stojí před soudem nyní, spolu s nimi ještě dva zástupci autoškol.

Podle obžaloby umožňovali získat řidičský průkaz bez absolvování většiny povinných jízd nebo bez splnění testů, které za uchazeče o řidičský průkaz například vyplnil někdo jiný. Celkově šlo podle státního zastupitelství o desítky případů.

Komisařům hrozí jako úředním osobám až deset let vězení a lidem obžalovaným z toho, že komisaře podpláceli, až šest let vězení. Pokud by soud prokázal obžalovaným vinu a byli by pravomocně odsouzeni, budou se úřady zřejmě zabývat také otázkou nelegálně získaných řidičských oprávnění a jejich případného odebrání.