Kauza Vidkun: Výpověď pro expolicistu Kadlece je platná, potvrdil soud

Předsedkyně senátu Barbora Berková poukázala na to, že důvodem Kadlecova propuštění nebylo porušení interních norem, jak se snažil soud přesvědčit, ale porušení zákona. "Jednalo se zejména o povinnost zachovávat mlčenlivost," uvedla soudkyně.

Krajský policejní ředitel propustil Kadlece ze služebního poměru v prosinci 2015 kvůli porušení služebního slibu. Stalo se tak na základě usnesení o zahájení trestního stíhání v kauze Vidkun, podle kterého policejní náměstek vlivnému olomouckému podnikateli Ivanu Kyselému údajně pravidelně, dlouhodobě a záměrně poskytoval informace z devíti trestních řízení. Šlo například o kauzy olomouckého akvaparku, HC Olomouc, závodiště Lazce, ale i o kauzu Tesco SW, které měly zůstat utajeny.

Kadlec tvrdil, že se ničeho protiprávního nedopustil. Hájil se, že šlo o operativní činnost, kdy naopak on získával informace. Podle soudu o operativní pátrací činnost jít nemohlo, neboť jeho činnost nesplňovala zákonné podmínky. "Žalobce netvrdil, že by zde existovalo konkrétní trestní stíhání, kdy by operativně něco šetřil. Pokud klíčová část odposlechů spočívala v tom, že žalobce byl ten, kdo sděloval a ne ten, komu bylo sdělováno, neobstojí tvrzení o operativní práci," doplnila soudkyně.

Kadlec se soudu nezúčastnil, jeho obhájce Tomáš Grepl nechtěl rozsudek komentovat. "Jsme rádi, že to dopadlo takto. Krajský soud potvrdil zákonnost propuštění žalobce ze služebního poměru," řekla ČTK zmocněnkyně policejního prezidenta Michaela Jursová.

Případem se dnes krajský soud zabýval podruhé. V červnu na základě Kadlecovy žaloby rozhodnutí policejního prezidenta o propuštění ze služebního poměru zrušil a věc mu vrátil. Roli hrálo i Kadlecovo tvrzení, že neměl možnost se bránit, neboť nebyli vyslechnuti jím navrhovaní svědci, kteří s ním byli odposloucháváni. Rozhodnutí krajského soudu však zvrátil Nejvyšší správní soud (NSS), kam podal kasační stížnost policejní prezident. Podle soudkyně Berkové byl krajský soud zavázán jeho zcela jednoznačným právním názorem.

Vyšetřování olomoucké korupční kauzy Vidkun, která se týká podezřelých vazeb mezi policisty, podnikateli a politiky, se po třech letech blíží k závěru. Ukončeno by mohlo být v listopadu, řekl ČTK žalobce z olomouckého vrchního státního zastupitelství Petr Šereda. "Probíhá nyní výslech jednoho z obviněných, předpokládá se, že by měl být dokončen do půlky listopadu. Poté by mělo být vyšetřování ukončeno, pokud nebudou nové návrhy na dokazování," uvedl Šereda.

V případu jsou obviněni čtyři lidé, kromě Kadlece a Kyselého jde o bývalého sociálnědemokratického hejtmana Jiřího Rozbořila a tehdejšího šéfa krajské hospodářské kriminálky Radka Petrůje. Ten byl na rozdíl od Kadlece postaven mimo službu.