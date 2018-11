Mýty o první pomoci, které Čechy děsí: Můžeme resuscitací zlomit žebra a musíme propíchnout jazyk?

— Autor: -lka / EuroZprávy.cz

Je neoddiskutovatelný fakt, že včasná resuscitace zachraňuje životy. Pokud byste se svých přátel nebo kolegů zeptali, jestli by dokázali v případě potřeby poskytnout první pomoc, pravděpodobně byste se většinou setkali s kladnými ohlasy. Když ale přijde na věc, řada lidí se resuscitaci vyhýbá, pokud je to jen trochu možné. Podle zdravotníků pořádajících kurzy první pomoci je to například kvůli obavám, že by při masáži srdce mohli pacientovi zlomit žebra. Je to ale vůbec možné? Je, a vůbec ničemu to nevadí.