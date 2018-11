Jak se bránit útoku včely a vosy? Zaručeně pomáhá pouze jediný způsob

Existuje spousta rad a návodů na to, jak zabezpečit, aby si vás včely a vosy nevšímaly. Některé doporučují repelenty, jiné méně křiklavé oblečení, další různé parfémy a podobně. Pravdou je, že víceméně vše z toho je zbytečné.

Podle odborníků je důležité si uvědomit, že včela ani vosa nejsou komáři. Lidskou krví se neživí a lidskou přítomnost nevyhledávají. Včela navíc po bodnutí umírá a to poslední co by chtěla je, do někoho bodat zbytečně. Za zásady tedy platí, že ani včely, ani vosy na lidi neútočí.

Lidé je totiž nezajímají. Nejsou k jídlu, nemohou si je odnést domů, nic z nich nemají. Pokud nejsou ohroženy nebo vyprovokovány, tak nebodnou. Pravděpodobně kolem vás budou chvíli kroužit, možná si na vás sednou, ale pokud zůstanete pár vteřin v klidu, velmi rychle přijdou na to, že nejste k jídlu a odletí.

To nejhorší, co může člověk v přítomnosti vosy nebo včely udělat, je začít ji odhánět. Hmyz tím akorát podráždí a vyprovokuje a v tu chvíli začne souboj, který s největší pravděpodobností vždy včela nebo vosa vyhrají. Zatímco vy je možná zabijete, ony vás bodnou, a to je to, čeho se lidé bojí nejvíce.

Nejlepší obranou proti bodnutí je tedy nicnedělání. Pokud kolem vás bude tento hmyz poletovat, nechtě ho odletět. Pokud si na vás sedne, nechte ho zjistit, že jste pro něj nezajímaví. A pokud se vám usadí například například na jídle nebo pití, snažte se ji odhánět co nejšetrněji, ať ji nepodráždíte.

Samostatnou kapitolu tvoří sršni. Ti jsou naprosto mírumilovní a s lidmi dokonce mají společného nepřítele. Loví totiž právě včely. Sršeň ale člověka nebodne, pokud není zahnána do kouta a nemá jinou možnost. Na rozdíl od vos a včel ale neútočí pouze žihadlem, které je sice méně jedovaté, ale o to více bolí. Sršeň dokáže svůj jed také stříkat, a to až ze vzdálenosti zhruba jednoho metru do očí. S nimi proto není radno si zahrávat vůbec. K člověku se ale dobrovolně nepřibližují.