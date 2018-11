Klinika má utrum. Nelze tolerovat okupaci cizích objektů, konstatoval ÚS a smetl stížnost

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

"Nelze tolerovat okupaci cizích objektů bez právního důvodu jen proto, že jsou momentálně nevyužívány," stojí v usnesení, které soud zpřístupnil na svém webu. "Měl-li by stát v úmyslu sám sebe omezit ve vlastnictví v podobných případech a zlegalizovat takzvaný 'squatting', musel by tak učinit cestou legislativních změn," napsali soudci.

Aktivisté, za které u soudů vystupovala Tereza Virtová, žádali ÚS, aby odložil vykonatelnost pravomocného verdiktu o vyklizení. Vzhledem k rychlosti odmítnutí stížnosti už soud požadavek na odklad neřešil.

SŽDC usnesení uvítala. "Generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda vyzve písemně paní Virtovou k jednání, na kterém chce najít v klidné atmosféře uspokojivé řešení nastalé situace," řekla ČTK mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

"Soud zamítl naši ústavní stížnost, příběh Kliniky tím nicméně nekončí. Vyklizení Kliniky lze stále zastavit. My jsme přesvědčeni, že pro SŽDC i pro obyvatelstvo Žižkova je nejlepší rozhodnutí zachovat na Žižkově sociální centrum a uděláme všechno pro to, aby to tak dopadlo," uvedli na facebooku aktivisté. Zástupci Kliniky ČTK sdělili, že se stále snaží domluvit se SŽDC.

Opuštěnou budovu obsadili aktivisté na konci roku 2014. Smlouva o výpůjčce, kterou poté se státem uzavřeli, už vypršela. SŽDC získala objekt od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Do objektu chce po rekonstrukci přestěhovat část svých zaměstnanců. Proto se soudně domáhala vyklizení.

Aktivisté se bránili tvrzením, že požadavek je v rozporu s dobrými mravy a že státní organizace s budovou nakládaly nehospodárně. Chtěli se dohodnout na užívání budovy alespoň do její plánované rekonstrukce. Podle verdiktu pražských soudů byla smlouva o výpůjčce na dobu určitou a aktivisté neměli pevně daný nárok na její prodloužení.

Nejvyšší soud počátkem letošního roku odložil vykonatelnost verdiktu o vyklizení. Odklad ale platil jen do rozhodnutí o dovolání, které podle justiční databáze padlo 2. října. Nejvyšší soud, stejně jako nyní Ústavní soud, aktivistům nevyhověl.

Klinika pořádá přednášky, koncerty, dílny či jazykové kurzy. V minulosti se stala terčem útoku žhářů zřejmě ze strany extremistů, policie případ odložila kvůli důkazní nouzi.