Ostravského podnikatele Dědice opět zadržela policie

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Dědic dosud na hlavní líčení ke Krajskému soudu v Ostravě přicházel z domova a celé léto strávil se souhlasem soudce ve svém přechodném bydlišti na Mallorce.

Podle idnes.cz Dědice a spolu s ním zřejmě ještě několik dalších lidí v pátek zatkla policie. Údajně kvůli blíže neupřesněným zahraničním účtům. Zda a jak to souvisí s projednávanou žalobou týkající se zakázek městské nemocnice a dopravního podniku nebo později vzneseným obviněním z krácení daní, zatím není zřejmé.

"Mohu jen říci, že probíhají úkony trestního řízení. Nic víc v této chvíli komentovat nechci," uvedl státní zástupce Vít Koupil. Probíhající úkony potvrdil i advokát Miloslav Kijas. "Dosud jsem ale nedostal usnesení o zahání trestního stíhání, takže netuším, o co jde. Nemám ani informace o počtu zadržených," řekl Dědicův obhájce.

Dědicův mobilní telefon je od pátku nedostupný. Pokud soudce nepošle muže do vazby, měl by se vrátit domů nejpozději po 48 hodinách od zadržení, tedy v neděli. Poprvé se Dědic dostal do vazby v březnu 2014, ale po několika měsících byl propuštěn a čekal na soudní proces. Ten začal v prosinci 2016, ale ani letos neskončí. Dědic vinu popírá.