Důchodcům začíná nejhorší období v roce. Vánoce jsou pro ně peklem na zemi

Mnozí čeští senioři nemají lehký život a jejich trápení se s blížícími se vánočními svátky stupňuje. Zažívají pocit samoty a opuštění a pokud jim nikdo z rodiny či blízkých nezbyl, nezřídka uvažují i o sebevraždě.

Pomoci se jim v těchto náročných chvílích snaží řada nevládních organizací, ale i dobrovolníků, kteří si uvědomují, že podobný osud může jednou potkat i je samotné. Oganizace Život 90 upozornila, že senioři nejvíce řeší právě různé formy samoty, která se objevuje až v 60 procentech případů.

"Osamělost a pocit nepotřebnosti vede seniory k bilancování se životem a myšlenkám na sebevraždu. A statistiky neopouští ani problematika týrání, které má nejčastěji formu násilí v rodině. Jen v listopadu se Senior telefonu s tímto problémem svěřily dvě desítky lidí," uvádí organizace, která spravuje takzvaný Senior telefon, tedy bezplatnou tísňovou linku, která pomáhá primárně seniorům a jejich blízkým, kteří řeší nějaký problém týkající se stáří.

Tisková mluvčí organizace Michaela Sladká už dříve varovala, že osamělost není jediný problém, kterým senioři trpí. "Dále to jsou špatné mezilidské vztahy, v rodině i jinde - to je věc, se kterou se staří lidé hodně zaobírají a trápí. Dál to jsou sociální problémy, finance a v neposlední řadě i domácí násilí a týrání," uvedla dříve pro EuroZprávy.cz.

Právě v průběhu vánočních svátků však na penzisty nejvíce dopadá tíha osamělosti. "Senioři v období Vánoc určitě víc pociťují osamělost a absenci rodiny, pokud ji nemají. Proto jsme posílili provoz na naší lince důvěry Senior telefon – senioři se na nás mohou obrátit s jakýmkoli problémem a i v obyčejné situaci, kdy si chtějí popovídat, sdělit svoje pocity a zážitky. I ty hezké věci je totiž třeba mít s kým sdílet, jinak dělají jen poloviční radost," upozornila server EuroZprávy.cz Sladká.

Senioři jsou týráni a šikanováni

Seniorka Marie (78) bydlí se synem svého bratrance. Vzala ho k sobě, protože byla úplně sama a bála se samoty. Proto na něj přepsala dům, kde jí zůstalo pouze věcné břemeno v podobě práva na dožití v nemovitosti. Syn bratrance a jeho přítelkyně Marii chtějí dostat z domu a ubližují jí. Marie byla dvakrát hospitalizovaná. Situace trvá několik let.

I s takovými případy se setkávají pracovníci tísňové linky. Další, který organizace popisuje, se týká pana Jaromíra, který se dlouho staral o velké hospodářství. To sice odkázal vnukovi a synovi, na statku ale bydlí dále. Syn ho však omezuje v pohybu a žádá po něm stále více peněz za energie. Ostatní děti Jaromíra podporují, syn jim ale zakázal vstup na statek.

"Řešíme cokoli, s čím se na nás senioři obracejí. Kromě linky Senior telefon, která bývá tou první pomocí, býváme pro seniora prvním kontaktem, kterému se svěřuje. Dále to jsou bezplatné poradny, kde po objednání poskytujeme zdarma pomoc právníků, psychologů, radíme s financemi, v sociální oblasti a v řadě dalších okruhů," uvedla pro EuroZprávy.cz Sladká a dodala, že seniory také velmi trápí finanční problémy.

Senioři to podle ní nemají snadné ani v mimovánočním čase. "Musejí se prát s celou řadou společenských předsudků a stereotypů i reálných překážek, což každý zvládá jinak. Seniorskou problematiku pečlivě sledujeme a na řadě úrovní se jí snažíme ovlivňovat k lepšímu," upozornila mluvčí organizace.

Ačkoliv se už děti ve školách učí, že k lidem vyššího věku by se měly chovat s respektem a úctou, opak je podle organizace pravdou. "Bohužel nemohu říct, že by se senioři obecně setkávali s úctou nebo zastáním. Naše praxe mluví o spíše o opaku," dodala pro EuroZprávy.cz mluvčí organizace Život 90.