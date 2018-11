Češi jsou rasisti? Slavný indický herec si před miliony lidí stěžoval na Česko

Devětatřicetiletý herec, jehož videa na serveru YouTube sledují miliony lidí, dodal, že jinak byla většina míst a lidí v Praze úžasná, a později informoval, že majitel podniku se mu omluvil. Vyjádření pražské kavárny se ČTK snaží získat.

"V Praze... jsme zamířili do Café Café. Ale neobsluhují tu hnědé lidi. Usadili jsme se a oni nás ignorovali. Šestkrát jsme je volali, ignorovali nás. Byl jsem tam s rodiči, odešli jsme," napsal Das na twitteru.

V dalších příspěvcích pak dodal, že nešlo o žádné subtilní náznaky - postoj obsluhy prý byl více než jednoznačný. "Bylo to skoro až legrační," dodal Das. "Píšu to proto, že tu kavárnu někdo vlastní, a ten někdo ty lidi zaměstnává. A měl by to vědět."

Po tomto doplnění herec připsal, že majitel Café Café zavolal jeho týmu, omluvil se za chování zaměstnanců a slíbil, že to s nimi probere. "Zněl jako opravdu dobrý člověk," doplnil Das.

Jeho příspěvky na twitteru už nicméně spustily lavinovou reakci a v recenzích Café Café za posledních několik hodin přibyly desítky negativních komentářů odsuzujících kavárnu jako rasistickou.