Právník z kauzy Promopro žádá od státu 4,7 milionu. Lidé se ho pořád ptali na Vondru

Firma Promopro získala v roce 2008 od úřadu vlády bez výběrového řízení zakázku na zajištění audiovizuální techniky na konferencích v době českého předsednictví EU. Kvůli údajnému účelovému upřednostnění Promopra čelili stíhání za zneužití pravomoci a porušení povinnosti při správě cizího majetku tři vysoce postavení úředníci - vedle Mlíčka také šéfka předsednické sekce Jana Hendrichová a diplomat Radomír Karlík, ředitel odboru logistiky.

"Po vypuknutí té kauzy v médiích jsem nezažil den, kdy bych si neříkal: 'Co jsem tenkrát dělal? Nemohl jsem to udělat jinak? Udělal jsem to dobře?' Nemohl jsem vypnout, ráno jsem se s tou myšlenkou probudil, večer jsem s ní usínal," uvedl Mlíčko u Obvodního soudu pro Prahu 2.

V žalobě směřující vůči ministerstvu spravedlnosti Mlíčko napsal, že trestní kauza ho uvrhla do značného osamění. Dnes k tomu doplnil, že přestal mít chuť stýkat se s lidmi. "Pořád po mně někdo chtěl nějaká vysvětlení. Ptali se: 'Ten Vondra v tom jel? Kdo v tom jel?' Já jsem to prostě nemohl snášet," podotkl. Tehdejší místopředseda vlády pro předsednictví Alexandr Vondra obviněn nebyl, v kauze měl postavení svědka a úředníků se u trestního soudu zastal.

Stíhání začalo v roce 2012, pravomocný odsuzující verdikt padl loni v lednu. Mlíčka zastihlo sdělení o obvinění v Bruselu, kde jeho žena pracovala a on byl na rodičovské dovolené se starším dítětem. Po návratu do Prahy nastoupil do advokátní kanceláře, kde působil už dříve. V souvislosti s kauzou tam však musel skončit a poté sehnal práci jako řadový právník České televize, odkud odešel před rokem.

Právní zástupce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČTK sdělil, že ministerstvo spravedlnosti přiznalo Mlíčkovi odškodné ve výši 60.000 korun. Ohledně této částky vzal Mlíčko žalobu zpět, na zbytku nároku trvá. Mužův právník dnes neúspěšně usiloval o to, aby soudní jednání nesměli sledovat novináři - mimo jiné proto, že média prý proti jeho klientovi vedla štvavou kampaň.

Trestní soudy označily obviněné úředníky za "obětní beránky". Poukázaly na to, že zajištění předsednictví ČR v Radě EU bylo mimořádně organizačně náročné a že úředníci po zvážení všech aspektů věřili, že Promopro je jediným subjektem schopným splnit danou veřejnou zakázku. Následně se snažili kontrolovat veškeré platby, a jejich postup tak nebyl ani lehkomyslný, ani nedbalý, natož pak úmyslně nedostatečný.

Odškodné od státu za způsobenou nemajetkovou újmu požadují i Hendrichová a Karlík. Hendrichová vznesla skromnější požadavek než její někdejší podřízení: domáhá se celkem 950.000 korun, ministerstvo a soud jí zatím přiznaly 570.000. Z justiční databáze Infosoud vyplývá, že Karlík chce celkem 6,4 milionu, přičemž jeho žaloba teprve čeká na projednání.

Zatímco úředníky soudy osvobodily, devět spoluobžalovaných podnikatelů poslaly do vězení. Nejpřísnější, devítileté tresty dostali za předkládání smyšlených faktur bývalý šéf Promopra Jaroslav Veselý a jednatel hlavní subdodavatelské firmy NWDC Vlastimil Maxa. Stát v pozici poškozeného vyčíslil způsobenou škodu na 938 milionů korun.