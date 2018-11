Vydání podnikatele Zadeha do Íránu je nepřípustné, rozhodl soud

— Autor: ČTK

Vydání Íránce s českým občanstvím Shahrama Abdullaha Zadeha do Íránu je nepřípustné, rozhodl dnes Krajský soud v Brně. ČTK to řekla mluvčí soudu Eva Angyalossy, potvrdil to i Zadehův advokát David Zahumenský. Írán tak neuspěl se svojí žádostí, kterou k soudu formálně podalo krajské státní zastupitelství. Zadeh v Česku čelí dvěma obžalobám, jednak kvůli miliardovým daňovým únikům, jednak ho zastupitelství viní i z ovlivňování svědků. Rozhodnutí soudu není pravomocné, lze proti němu podat stížnost.