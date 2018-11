Soud pustil Tomáše Březinu na podmínku, pomáhal rozkrýt kauzu lihové mafie

Soudkyně Barbora Sýkorová ráno ze zasedání vyloučila na žádost obhajoby veřejnost, Březina se k návrhu vyjadřoval prostřednictvím videokonference. Neveřejné nakonec bylo i vynesení usnesení soudu.

Návrh na vyloučení veřejnosti dala obhajoba, obhájce uvedl, že je to z důvodu bezpečnosti odsouzeného. Během zasedání měly zaznít i citlivé informace.

V kauze lihové mafie bylo obžalováno osm mužů, sedm z nich tvořilo podle obžaloby organizovanou skupinu. Nejpřísnější trest dostal Radek Březina, má si odpykat 13 let. Jeho bratr Tomáš jako spolupracující obviněný dostal nejprve čtyři roky vězení, Vrchní soud v Olomouci pak trest zvýšil na šest let a zbavil Březinu veškerého majetku. Nejvyšší soud ale v červnu snížil Tomáši Březinovi trest ze šesti let na 3,5 roku vězení, pro zmírnění trestu se s ohledem na Březinovu spolupráci vyslovovala obhajoba i obžaloba.

Březinovo svědectví je klíčovým důkazem proti 70 lidem přibližně v 30 trestních řízeních. Řízení mají různou spojitost s lihovou mafií, týkají se například odběratelů lihu. Škoda na spotřební dani v kauze lihové mafie podle vrchního soudu činila 5,6 miliardy korun.

Líh, který neprošel denaturací, ukrývali obchodníci v podzemních nádržích v areálu firmy Morávia-Chem, kterou skrytě vlastnil Radek Březina. Poté jej odváželi odběratelům nebo do tajných skladů, spotřební daň neodváděli. Soud množství lihu vyčíslil na 20,8 milionu litrů.