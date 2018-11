Zemřel válečný veterán Rausnitz, po pádu komunismu zachránil Meoptu

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

"S nesmírným zármutkem v srdci vám musíme oznámit bolestnou zprávu. Dne 11. listopadu vydechl ve spánku naposledy pan Paul Rausnitz. Válečný veterán, nositel státního vyznamenání Medaile za zásluhy I. stupně, laureát Ceny Arnošta Lustiga, nositel ceny Gratias Agit a řady dalších ocenění," uvedlo vedení Meopty-optiky.

Mluvčí Meopty-optiky Jaroslava Němcová dnes ČTK řekla, že firma zůstává v rukou spolumajitelů - synovce Geralda a jeho syna Davida Rausnitzových. "Majitelé firmy Meopta pan Gerald Rausnitz a jeho syn David, vedení firmy i její zaměstnanci vnímají odchod pana Rausnitze jako velkou ztrátu a chtějí v každém případě zachovat všechny hodnoty, které pan Rausnitz celým svým životem i dílem vyznával a pokračovat v jeho započatém díle," uvedla.

Rausnitz letos oslavil devadesátiny a stal se čestným občanem Přerova. "Užíval si každičký pobyt ve firmě a do posledních chvil svého života intenzivně pracoval a připravoval plány do budoucna," stojí v oznámení Meopty.

Rodina Rausnitzových opustila republiku v roce 1939 kvůli svému židovskému původu. Původně chtěli odjet do USA, přes Polsko se ale nakonec za dramatických okolností dostali do Sovětského svazu. Do Československa se Paul Rausnitz vrátil s bratry jako voják československé armády, do které vstoupil ve 14 letech.

Rok po skončení války utekl Paul Rausnitz s rodinou do USA, kde s bratry založil společnost WEPRA. Nejprve dováželi do USA českou bižuterii a když jim komunisté zkonfiskovali jablonecký majetek, začali spolupracovat se světoznámou klenotnickou firmou Swarovski.

Po roce 1990 se Paul Rausnitz vrátil do Československa, svými investicemi tehdy zachránil upadající přerovskou Meoptu. Vybudoval z ní postupně prosperujícího výrobce sportovních dalekohledů, puškohledů i speciálních optických přístrojů. Podnik s 2300 zaměstnanci patří nyní mezi největší zaměstnavatele v regionu. Tržby Meopty se v minulých letech pohybovaly kolem dvou miliard korun.

Paul Rausnitz byl aktivním majitelem Meopty-optiky, který se podílel na strategickém rozhodování. "Vizionář, který firmu podpořil ve chvílích nejtěžších, který do ní vložil svůj kapitál, oddlužil ji a přinesl své obchodní kontakty. Člověk, který si Meoptu zamiloval a který považoval její zaměstnance za své děti," uvedlo vedení podniku.

Meopta-optika loni zvýšila čistý zisk o 70 procent na 175 milionů korun ze 102,3 milionu korun v roce 2016. Tržby předního tuzemského výrobce optickomechanických přístrojů ale meziročně klesly o pět procent z rekordních 2,497 miliardy korun v roce 2016 na 2,373 miliardy Kč.