Jak zvýšit šanci na odchyt medvěda? Ochranáři mají plán

Odchytovou klec nastražili ochránci přírody již před týdnem na jednom z hřebenů Vsetínských Beskyd. Medvěd však do ní nevkročil, přestože by ho k ní měly nalákat pachové stopy. Fotopasti u klece zachytily pouze jiná zvířata.

Ochránci přírody nyní budou zjišťovat, zda je reálné rychle vyrobit stejné klece a kolik by to stálo peněz. Podle Orálka by je později bylo možné využívat jako transportní klece. Kraj již dříve nabízel k odchytu medvěda klece, které použil na divoká prasata při prasečím moru, podle Orálka jsou však tyto klece nepoužitelné.

Medvěd byl podle Orálka údajně naposledy spatřen o víkendu v Hovězí na Vsetínsku. "Od té doby žádný záznam výskytu ani další škoda," uvedl Orálek.

Na medvěda číhal minulý týden také odborník na uspávání velkých šelem, veterinář Lukáš Pavlačík ze zoo ve Dvoře Králové. Na zvíře však nenarazil. Mladý, asi čtyřletý medvěd, se podle odborníků pohybuje chaoticky, na rozdíl od jiných medvědů si nenašel místo, kam by opakovaně chodil.

Medvěd v kraji zabil již asi čtyři desítky ovcí a další domácí zvířata, ničil včelíny. Dříve hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL) mluvil o možnosti odstřelu. Ukázalo se však, že medvěda je v případě odchytu kam umístit, dočasně by mohl být v záchranné stanici u Temelína, kterou provozuje zoo v Hluboké nad Vltavou. O zvíře také projevila zájem belgická zoologická zahrada.