"Mrtvého nelze zabít." Nečas napadl obžalobu v kauze CASA, zastal se Parkanové

O nákupu čtyř transportních letadel za více než 3,5 miliardy korun rozhodla druhá Topolánkova vláda v dubnu 2009. Obžaloba uvádí, že Parkanová a bývalý ředitel ministerské sekce vyzbrojování Jiří Staněk způsobili státu nezjištěním přiměřenosti ceny škodu 819 milionů korun. Za zneužití pravomoci a porušení povinnosti při správě cizího majetku oběma hrozí až desetileté vězení.

"Na místě paní doktorky Parkanové bych jako případný ministr obrany nepostupoval jinak. Dodnes nechápu, jaký nezákonný krok měla udělat. Orgán, který nákup schválil, nebyla ministryně obrany nebo ministerstvo obrany, ale vláda, která rozhoduje politicky," uvedl u Obvodního soudu pro Prahu 6 Nečas.

Nákup letadel CASA označil tehdejší ministr práce za vynikající nápad a inteligentní řešení výhodné pro daňového poplatníka. Připomněl, že rozhodnutí nejenže řešilo končící životnost sovětských transportních letounů Antonov An-26, ale státu také otevřelo možnost zbavit se nadbytečných letounů L-159, jejichž skladování stálo desítky milionů korun ročně.

Zdůraznil, že příslušný materiál nejprve prošel schválením kolegia ministryně obrany, které sdružovalo největší odborníky z ministerstva i armády, a vláda jej následně projednala v přítomnosti náčelníka generálního štábu Vlastimila Picka. "Bylo pro nás obrovským překvapením, že Útvar odhalování korupce a finanční kriminality shledává na tomto postupu něco nezákonného. Já i ostatní členové vlády jsme si byli a stále jsme jisti, že k porušení zákona nedošlo," řekl Nečas.

Zároveň kategoricky odmítl tvrzení obžaloby, že Parkanová se chtěla nákupem letounů CASA zavděčit premiérovi Topolánkovi, který ji prý zamýšlel odvolat. Podle Nečase by bylo odvolání v rozporu s politickou logikou, protože Parkanová byla tehdy ve vládě spojenkyní ODS.

"U pana premiéra Topolánka jsem nezaznamenal žádný zvláštní zájem na tom, aby tato zakázka byla schválena, bral to jako standardní záležitost. Nechápu tu logiku chtít se zavděčit premiérovi, který na tom žádný zájem neměl," poznamenal Nečas. Navíc poukázal na to, že celý kabinet byl v demisi, takže Parkanová by už stejně nemohla být odvolána. "Když je člověk mrtvý, už nemůže být zabit," vysvětlil tento princip soudkyni.

Fakt, že odcházející vláda nákup schválila na svém posledním zasedání, vysvětlil Nečas obavou z toho, že strategické rozhodnutí by se kvůli nástupu úřednického kabinetu mohlo protáhnout až o rok.

Parkanová i Staněk svou vinu odmítají. Staněk dříve uvedl, že ministerstvo řešilo nákup letounů standardním procesem jako ostatní veřejné zakázky. Parkanová zatím k soudu vypovídat nepřišla. Dvojice se v minulosti zastal i tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09), podle nějž Parkanová neměla zákonnou povinnost ani možnost nechat si k ceně letadel zpracovat posudek.