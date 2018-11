Politici a veřejnost si připomněli listopad 1939, zazněl husitský chorál

— Autor: ČTK

Uzavření vysokých škol nacistickými okupanty 17. listopadu 1939 a smrt studenta Jana Opletalova a dalších umučených a popravených studentů si dnes připomněli lidé u Hlávkovy koleje v Praze. Výročí událostí z roku 1939 o 50 let později stálo na začátku sametové revoluce. Setkání se zúčastnili politici, zástupci vysokých škol, studenti, akademické sféry i církví. Zazněly především apely na to, aby lidé nezapomínali na oběť studentů i na to, aby se jediný mezinárodní svátek s českými kořeny vrátil do českých kalendářů.