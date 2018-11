Studenti tradičně obsadili Albertov. Rektor Zima pronesl znepokojivá slova

Studentské spolky uspořádaly tradičně pietní připomínku listopadových událostí z let 1939 a 1989 na pražském Albertově. Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima vyjádřil přesvědčení, že dokud budou Češi jednotní, svobodu a demokracii uhájí. Podle předsedy Studentské komory Rady vysokých škol Michala Zimy by odkaz 17. listopadu let 1939 a 1989 neměl být potlačován nynější vyhrocenou politickou situací. Na Albertov přišlo několik set především mladých lidí, většina si na oděv připevnila stužky z trikolory. Pietního aktu se zúčastnili zástupci studentů i představitelé vysokých škol.