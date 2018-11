"Svoje dítě nosím, neunáším." Protesty proti Babišovi zažila řada měst, připomínal se i rok 1939

Babiš: Nikdy neodstoupím, ať si to všichni zapamatují

Akci pořádali studenti Masarykovy univerzity (MU), Vysokého učení technického (VUT), Mendelovy univerzity, Veterinární a farmaceutické univerzity a Janáčkovy akademie múzických umění. Letos se k nim nově přidali i studenti státní Univerzity obrany. "Akce se koná proto, že nám nejsou jedno historické události 17. listopadu. Záleží nám na tom odkazovat na předešlé generace studentů. Chceme pokračovat v jejich odkazu," uvedl Hořínek.

Na náměstí zazněly například česká a slovenská státní hymna, vystoupili řečníci a promítaly se dobové záznamy. V 19:00 vyšel lampionový průvod. "Je pietní připomínkou k roku 1939 a německé okupaci. Po cestě je několik historických zastávek, kde se za druhé světové války stala spousta strašlivých věcí. Končí se na Kraví hoře kousek od Kounicových kolejí, kde byli věznění studenti," řekl Hořínek.

Na náměstí Svobody proudí lidé na Brněnský sedmnáctý, připomínáme si Den boje za svobodu a demokracii. Do 19 hodin hudební vystoupení, vzpomínky a projevy. Potom lampionový průvod.

Cesta vedla přes Moravské náměstí a Komenského náměstí kolem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Stavební fakulty VUT, Právnické fakulty MU až ke Kounicovým kolejím.

Součástí Brněnského sedmnáctého bylo i otevření audiovizuální výstavy o komunistickém režimu. Výstava je k vidění v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu. Při zahájení výstavy promluvil bývalý ministr kultury a signatář Charty 77 Milan Uhde nebo pamětnice pronásledovaná režimem Zdena Mašínová.

Národ povstal proti devastaci země

Pochodem studentů a následným shromážděním na náměstí Míru uctili dnes odpoledne lidé ve Zlíně památku boje za svobodu a demokracii. Program začal u rektorátu Univerzity Tomáše Bati (UTB), odkud následně vyrazili studenti se svíčkami v rukou průvodem do centra města, kde ke shromáždění čítajícímu stovky lidí promluvilo několik řečníků. U pamětní desky obětem totalitních režimů umístěné na budově magistrátu účastníci setkání zapalovali svíčky a pokládali květiny a věnce.

V průvodu se objevily transparenty s hesly jako "Studenti UTB nezapomínají", nebo "Díky, že můžeme". Nechyběly však na nich ani nápisy namířené proti předsedovi vlády Andreji Babišovi (ANO). Podle prezidenta spolupořádající Studentské unie UTB Patrika Dohnala je třeba si listopadové události let 1939 a 1989 stále připomínat. "Byly to zásadní milníky v naší historii, kdy se měnil systém. Lidem se to nelíbilo, něco s tím chtěli dělat," řekl dnes ČTK Dohnal.

Na náměstí vystoupila kapela Sunday Session, ke shromáždění promluvili mimo jiné zlínský primátor Jiří Korec (ANO) nebo ředitel Městského divadla Zlín Petr Michálek, který považuje 17. listopad za zásadní datum. "V listopadu 1989 národ povstal proti komunismu, udavačství, veřejným lžím a devastaci země hrstkou vyvolených, která si uzurpovala veškerou moc. Mne už tehdy napadalo, jestli ti lidé na náměstí, ten semknutý národ, jak se tehdy říkalo, mají opravdu stejné cíle, stejné plány, stejná očekávání. A napadá mě to samozřejmě i dnes odpoledne, kdy je tu navíc o poznání méně lidí než tenkrát," řekl Michálek.

Podle Korce mají události z listopadu 1939 a 1989 v české historii velmi důležité místo. "Opravdu si vážím toho, že jsme se dnes potkali. Že pro nás, co zde stojíme, není 17. listopad jen dalším dnem v kalendáři, ale milníkem, kvůli kterému se chceme potkat. Dokud se budeme znát ke své minulosti, budeme lépe chápat současnost a můžeme tak kvalitněji pracovat i na své budoucnosti," uvedl ve svém projevu primátor.

Proti Babišovi se demonstrovalo v Ostravě a Budějovicích

"Babiši, demisi," skandovalo chvíli několik účastníků pochodu. Transparentem s nápisem "Svoje dítě nosím, neunáším" se zase vybavila mladá maminka se spícím batoletem v šátku na hrudi. Nesouhlas s politickou reprezentací byl ale okrajovou záležitostí. "Cílem akce je připomenout důležitost a nenahraditelnost svobody v naší společnosti a zároveň reflektovat její význam a proměnu v pojetí současné generace," uvedl mluvčí ostravské univerzity Adam Soustružník.

Sváteční průvod svobody v #Ostrava došel na #masarykovonamesti. Na organizaci dnešní Oslavy svobody v Ostravě se podílí studenti OU spolu s významnými kulturními institucemi. Účastní se také představitelé z řad akademiků OU. #17listopad @younie_cz #centrumpant @CooltourOstrava pic.twitter.com/tjsAIIzjWK — Ostravská univerzita (@Ostravska_Uni) 17. listopadu 2018

Lidé se sešli na náměstí Dr. Edvarda Beneše v centru krajského města v 15:00. V 17:00 na 200 účastníků, někteří vybavení svíčkami, vyrazili centrem v průvodu. Během zastávky na Masarykově náměstí účastníci zapálili svíčky a položili je u Morového mariánského sloupu Panny Marie.

Několik stovek lidí se vydalo od budovy Jihočeského divadla v Českých Budějovicích na průvod s názvem Rozsviťme demokracii. Akce připomněla výročí 17. listopadu 1939 a 1989. Pořadatelé dnešní akcí kromě 29 let staré události chtěli poukázat na současnou napjatou politickou situaci. "Samozřejmě, že i tento stav chceme akcentovat," řekl ČTK ředitel pořádajícího Jihočeského divadla Lukáš Průdek. S proslovy se na Piaristickém náměstí vystřídali řečníci z řad umělců, zástupců vysokých škol nebo studentských aktivistů z listopadu 1989.

Akce rozsviťme demokracii trvala přibližně 90 minut. Následně se někteří aktéři přesunuli do divadla, které na dnešní večer připravilo hru Elity. Kriminální drama nahlíží podle divadelníků do konspiračních bytů, nočních barů i života agentů StB a jejich spolupracovníků, kteří po listopadu 1989 zůstali "na klíčových pozicích české ekonomiky a politiky". Podle Průdka Elity poukazují na aktuální situaci ve společnosti. "Ano hra se týká tohoto tématu," dodal.