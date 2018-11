Auto na Vyškovsku srazilo dívku. Byla v kritickém stavu, letěl pro ni vrtulník

Babiš: Nikdy neodstoupím, ať si to všichni zapamatují

Nehoda se stala mimo přechod pro chodce. "Nebylo to sice na přechodu, ale bylo to na silnici v místech, kde se dá přecházet, protože to bylo v delší vzdálenosti než 50 metrů od přechodu pro chodce," uvedla Drahokoupilová.

Zatím není jasné, co se stalo. "Přesná příčina a míra zavinění je předmětem vyšetřování. U řidiče byla dechová zkouška negativní stejně jako test na drogy," dodala Drahokoupilová.

Podle Kropáčkové přítomní dívku před příjezdem záchranné služby resuscitovali. "Když jsme přiletěli, její stav už resuscitaci nevyžadoval. Byl ale vážný, byla v ohrožení života. Přepravili jsme ji na ARO Dětské nemocnice," řekla Kropáčková.