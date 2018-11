Na umělý sníh nebude dost vody? Řešením může být budování nádrží

— Autor: ČTK

Řešením nedostatku vody na zasněžování sjezdovek by mělo být budování nádrží na vodu. Měly by mít podobu horských jezer a akumulovaly by vodu při jarním tání nebo při letních a podzimních deštích. ČTK to dnes řekla mluvčí krkonošského SkiResortu Černá hora - Pec Zina Plchová. SkiResort provozuje ve východních Krkonoších pět středisek celkem s 44 kilometry sjezdovek, což je nejvíce v Česku.