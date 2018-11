Pozastavení řidičáku? Opatření musí trvat až do vymožení dluhu, rozhodl Ústavní soud

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

"Je to jediné férové řešení. Pokud je to institut zajišťující dlužné výživné z doby nezletilosti, pak je samozřejmé, že by ukončení exekuce okamžikem nabytí zletilosti svědčilo těm, kteří nic neplatí, a naopak by bylo přísné pro ty, kteří zaplatili," řekla novinářům soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková.

Nález se primárně týká právní úpravy ve znění platném do loňského roku. Nyní mohou exekutoři díky novele pozastavovat řidičské průkazy i neplatičům výživného za jejich studující děti do 26 let.

Šimáčková uvedla, že dnešní nález dopadá na dlužné výživné z období nezlletilosti. Mladým lidem je potřeba vstup do dospělosti spíše usnadňovat než zhoršovat, zdůraznila Šimáčková.

Otec sourozencům z Písku dlužil peníze zhruba za 15 let. Jde celkem o statisíce korun. Okresní soud v Písku nařídil exekuci. V říjnu 2016 exekutor rozhodl o pozastavení řidičského oprávnění.

Muž se však bránil a okresní soud mu vyhověl. Dospěl k závěru, že pozastavení řidičského oprávnění nemůže trvat poté, co obě děti nabyly zletilosti. Stejně pak rozhodl Krajský soud v Českých Budějovicích, dovolání sourozenců odmítl Nejvyšší soud.

Podle ústavní stížnosti sourozenců šlo o nesprávnou interpretaci exekučního řádu ve znění platném do loňského roku. Stížnost uváděla, že pro pozastavení řidičského oprávnění je klíčové to, zda vymáhaná pohledávka vznikla v době nezletilosti dětí, a nikoliv to, kolik je jim let v době vymáhání pohledávky. Stejný závěr zaujali i ústavní soudci a všechna dosavadní soudní rozhodnutí zrušili.

Pozastavení řidičského průkazu je účinný nástroj, domnívá se Jakub Klein, jeden ze sourozenců, který dnes přišel k ÚS a jeho nález přivítal jako šanci na vymožení dlužného výživného.