Týrání zvířat v cirkusech? Veterinář pěkně setřel aktivisty z neziskovek

"Obecně můžeme říct, že s cirkusovými zvířaty se zachází jako s jakýmikoliv jinými zvířaty v chovech, které u nás jsou legální. Zvíře je bráno jako poklad, o který je pečováno, o který je staráno, kde jsou dodržovány podmínky, které musí dodržovat všichni chovatelé," řekl Usvald.

Vztah zvířete a člověka v cirkusech je podle Usvalda velmi blízký, často více než v jiných chovech. Tomu odpovídá také péče o zvířata. "Je málo sena, bylo špatné léto, cena balíku slámy je dneska 2000 až 2500 (korun), minulé léto to bylo 500. Cena šla hodně nahoru a mnoho chovatelů hospodářských zvířat, krav, koní, dávají zvířata pryč, odcházejí na jatka, dochází k jejich prodeji. Tohle ještě žádný z cirkusáků neudělal, ta zvířata si považují, mají ta zvířata u sebe," řekl Usvald.

Kritiku části veřejnosti a aktivistů, kteří poukazují na to, že zvířata v cirkusech jsou týraná, podle Usvalda v dnešní době zviditelňují především sociální sítě. "Kritika je od lidí, kteří se neorientují v dané problematice a kteří o těch zvířatech nic neví, a taky ze strany aktivistů z různých neziskovek," řekl Usvald.

Přivítal by zavedení kategorií, do kterých by cirkusy spadaly. Existují totiž cirkusy chovající pouze domácí a hospodářská zvířata, ale také cirkusy, které chovají exotická zvířata, například tygry, slony nebo zebry. V České republice je podle Usvalda 25 až 30 cirkusů. "Nebránil bych se tomu, ať je tady deset výborných cirkusů, které splní ty podmínky a také je nyní splňují," řekl Usvald.

Veterinář uvedl, že objede dva až tři cirkusy týdně, jejich majitelé ho volají nejen ke zdravotním problémům svých zvířat, ale také k běžné prevenci. "Než cirkus vyjede, tak se každý rok dělají zdravotní zkoušky zvířat, každé zvíře se musí očkovat podle očkovacího plánu, odčervit a podobně," řekl Usvald. Do zdravotní péče zvířat vloží cirkus podle něj stovky tisíc ročně, což potvrzuje i majitel cirkusu Sultán Karel Berousek.

Podle Usvalda souhlasí s chovem zvířat v cirkusech také komora veterinárních lékařů, která na svých webových stránkách vyjádřila podporu chovu a vystupování zvířat v cirkusech. Podle Berouska se navíc v dnešní době změnily také předváděné triky, zvířata již dělají pouze pro ně přirozené činnosti, vypustila se například čísla s ohněm, který pro zvířata přirozený nebyl. Sám Berousek ve svém cirkusu zvířatům také poskytuje dvojnásobný výběh, než jaký mu nařizují předpisy.