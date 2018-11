U Tančícího domu v Praze se srazily tramvaje. 12 zraněných, aktivován traumaplán

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Nehoda se stala kolem 14:00 u Tančícího domu, kde podle Daňka jedna z tramvají zřejmě nedobrzdila a zezadu narazila do tramvaje stojící před ní. "Je to mimo křižovatku, takže to do křižovatky nezasáhlo. Samozřejmě je omezena tramvajová i automobilová doprava, protože tam zasahují složky integrovaného záchranného systému," uvedl krátce po nehodě Daněk. Podle informací na webu pražského dopravního podniku byl provoz v místě srážky obnoven v 15:30.

Na místě je několik zraněných osob, kterým poskytujeme postraumatickou péči. Zajišťujeme nehodu. pic.twitter.com/qeXYeD8FHu — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) 22. listopadu 2018

Záchranáři na twitteru uvedli, že po nehodě v rámci traumaplánu kontaktovali nemocnice ohledně kapacit pro poskytnutí následné péče pacientům, ve 14:57 pak traumatologický plán ukončili.

"Lehká poranění - především obličeje - utrpělo 12 osob," upřesnili záchranáři, kteří měli na místě nehody i speciální vůz Atego. Zraněné odvezli do motolské, vinohradské, všeobecné fakultní a vojenské nemocnice.

Speciální záchranářský vůz Atego letos zasahoval i při červnové nehodě dvou tramvají v Ječné ulici, při které bylo lehce zraněno zhruba 20 lidí. Více než deset zraněných si vyžádala i srážka dvou tramvají v Chotkově ulici v červnu 2013. O měsíc dříve se srazily dvě tramvaje také na Červeném vrchu a lehce zraněno bylo deset lidí.