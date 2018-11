Na česko-polské hranici zatím klid. Kontroly provoz neomezily, kolony se netvoří

Co dělat, když po vás operátor požaduje statisíce za mobilní internet?

Na co si dát pozor, aby úspory neztrácely hodnotu aneb Kam se nevyplatí investovat?

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Na hraničním přechodu v Náchodě byl dnes provoz plynulý, kontroly jej nijak neomezily. "A to ve čtvrtek bývá provoz na přechodu, hlavně kvůli kamionům, silnější než obvykle," uvedla pro ČTK mluvčí náchodské policie. Polská strana kvůli namátkovým kontrolám aut snížila rychlost na hraničním přechodu z 50 na 30 kilometrů v hodině. Provoz ve směru do Polska byl zúžen ze dvou do jednoho pruhu.

Žádný problém na hranicích zatím nezaznamenali ani jeseničtí policisté. "Žádné komplikace se nepředpokládají, kontroly, když budou, by měly být pouze namátkové a neměly by se tvořit žádné kolony," řekla dnes ČTK jesenická policejní mluvčí Tereza Neubauerová.

Dopravní komplikace zavedení hraničních kontrol nezpůsobilo ani v Moravskoslezském kraji. "Nemáme zatím žádné informace, že by na hranicích tvořily v souvislosti s tímto opatřením kolony," řekla ČTK dnes odpoledne mluvčí moravskoslezské policie. Dodala, že policie ani neregistruje případ, že by se do Polska některý z řidičů nedostal.

V Libereckém kraji jsou dvě silnice, které vedou do Polska, jeden hraniční přechod je v Habarticích na Liberecku a druhý v Harrachově na Semilsku. "Zatím nemáme hlášené žádné problémy, netvoří se ani kolony," řekla před 13:30 regionální mluvčí policie Vladimíra Šrýtrová. Podle ní s polskými policisty vytvořili společnou hlídku v Harrachově. "Poskytujeme jim součinnost, aby se předešlo případným problémům při komunikaci s českými řidiči," dodala.

Podle polských médií si pohraničníci budou auta ke kontrole vybírat na základě analýzy rizika nebo informací od sousedních států. List Nowa Trybuna Opolska na svém webu uvedl, že až do 16. prosince bude možné hranice do Polska překračovat pouze na 264 stanovených místech, z nichž 142 dva připadá na Česko. Všichni cestující mají být připraveni na možnost, že jim hlídky mohou kontrolovat osobní doklady i auto.

Polsko se stejně jako Česko, Slovensko nebo Maďarsko stalo součástí schengenského prostoru volného pohybu v prosinci 2007. Od té doby se Polsko rozhodlo dočasně obnovit hraniční kontroly už několikrát. Stalo se tak například při mistrovství Evropy ve fotbale v roce 2012 nebo kvůli předloňskému summitu NATO ve Varšavě.