Outrata odvolaný z čela Rady ERÚ neuspěl s ústavní stížností, je nepřípustná

Na co si dát pozor, aby úspory neztrácely hodnotu aneb Kam se nevyplatí investovat?

Co se stane, když v letadle otevřete dveře? Filmaři divákům předkládají nesmysly

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Outrata konkrétně zpochybňuje usnesení vlády, která na konci července rozhodla, že ho ve funkci nahradí Vratislav Košťál. Outrata zůstal řadovým členem rady. Kromě správní žaloby podal také ústavní stížnost, což zdůvodnil tím, že nemá jistotu, zda justice žalobu neodmítne.

Outrata tvrdí, že byl odvolán z funkce předsedy rady v rozporu s energetickým zákonem. Rozhodnutí mu prý navíc nebylo řádně doručeno a neobsahovalo odůvodnění.

Ústavní soudci připomněli, že před podáním stížnosti je nutné vyčerpat všechny ostatní procesní prostředky. V tomto případě jde o správní žalobu.

"Nic nebrání tomu, aby stěžovatel po řádném vyčerpání všech prostředků ochrany podal novou ústavní stížnost, kterou bude kromě rozhodnutí vlády napadat i rozhodnutí soudů v jeho věci učiněná," stojí v usnesení pléna ÚS.

Nová pětičlenná rada ERÚ přebrala vedení úřadu od začátku loňského srpna. Nahradila tehdejší předsedkyni úřadu Alenu Vitáskovou, které vypršel šestiletý mandát. Rada ERÚ má mít do budoucna pět členů s pětiletým funkčním obdobím, jeden z nich vždy bude jejím předsedou. Předseda může vést radu nejdéle tři roky. V prvních letech zavedení rady nemají všichni členové mandát na celých pět let, a to proto, aby se rada obměňovala postupně.