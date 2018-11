Brutální vraždě u Loun předcházel spor o auto, obžalovaným hrozí výjimečný trest

Podle obžaloby dvojice odvezla letos v lednu mladíka k Bitozevsi, kde ho umlátila baseballovou pálkou a mačetou, tělo pak zakryli listím a odjeli. Obžalovaní před soudem nevypovídali, vyjadřují se však k výslechům svědků a hlavní vinu za vraždu svádí jeden na druhého.

Před soud dnes jako svědek přestoupil mimo jiné Rumun, který si předtím u Pavlise a oběti objednal výměnu motoru u automobilu. Oprava v dílně zavražděného měla trvat dva týdny, hotová však nebyla ani po měsíci. Až po oznámení věci policii prý dostal zpátky aspoň náhradní motor a část peněz. Náhradní díly byly údajně rozkradeny.

Rumun prý požadoval vrácení celé zálohy a Pavlis s Kuželem mu volali, že se s ním chtějí sejít. "Tomáš řekl, že pro mě má nějaký dárek. Myslel jsem, že to budou nějaké díly nebo peníze. Tak jsme se sešli na benzince. Řekl mi, abych za ním jel na letiště," uvedl svědek a doplnil, že spolu s kamarádem následovali obžalované k bývalému letišti za Žatcem, kde vystoupili z auta a šli do nákladního prostoru dodávky, kde ležel zmlácený mladík. "Řekl jsem jim, aby ho odvezli do nemocnice nebo domu. Souhlasili, že ho odvezou domů. Pak jsme nasedli (s kamarádem) do auta a odjeli," uvedl Rumun.

Podle výpovědi dalšího ze svědků jela oběť v osudný den se sousedem kvůli opravě nějakého auta do jiné vesnice, kde narazili na dodávku obžalovaných a Pavlis chtěl, aby je následovali. U bývalého letiště podle svědka oběť vystoupila z auta a šla za obžalovanými. "Slyšel jsem duté rány... Pavlis mi řekl, že se mám starat o své," uvedl svědek a doplnil, že viděl na obličeji oběti krev. Dvojice podle něj pak mladíka spoutala a naložila do dodávky a odvezla.

Z výpovědí dalších svědků vyplynulo, že obžalovaní se se svým činem později svěřili kamarádovi. "Vyplynulo z toho, že finální verzi s mačetou udělal Tomáš (Pavlis)," řekl svědek a uvedl, že Kužel ho poté odvezl i k Bitozesvi, kde viděl mrtvé tělo.

Další svědci jsou pozváni k soudu na odpoledne. Poté bude líčení odročeno na prosinec, kdy budou vyslyšeni znalci a mohl by padnout i rozsudek.