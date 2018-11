Nejsem zločinec. Mostecká nikdy nebyla vytunelovaná, ohradil se Koláček u soudu

V Istanbulu se do obytné čtvrti,zřítil vrtulník armády, zahynuli čtyři vojáci

"Nejsem žádný zločinec, nikomu jsem neublížil, nikoho jsem nepoškodil," uvedl Koláček ve své výpovědi. "Mostecká nikdy nebyla vytunelována," doplnil.

Koláček věří tomu, že nepřekročil zákony, přesto se dnes omluvil za chybu. "Zcela jistě jsme měli naše působení v Mostecké otevřeněji komunikovat, ušetřili bychom si mnoho trápení," řekl. "Možná jsme se všichni v té době chovali příliš spontánně a chaoticky, to přiznávám," připustil.

"Mým hlavním přáním je, abychom všichni našli svůj vlastní klid a mír a v tom klidu se podívali na skutečnosti, které se odehrály před 20 lety, protože tady padlo tolik různých manipulací a falešných informací, že mě to někdy z klidu dostávalo," řekl devětapadesátiletý muž novinářům po dopoledním čtení obžaloby.

Koláček věří tomu, že český proces dopadne jinak než švýcarský, v němž dostal v souvislosti s MUS trest 52 měsíců vězení. Za mříže by tam měl nastoupit ke 2. květnu příštího roku, dokdy mu Švýcaři kvůli konání českého hlavního líčení trest odložili. Dodal, že pokud by český proces neskončil do dubna, bude se pravděpodobně snažit o vyjednání dalšího odkladu.

Ačkoliv vinu odmítá a s trestem nesouhlasí, na nástup do vězení se prý dlouhodobě připravuje. "Mám rád přírodu a práci se zvířaty. Budeme pečovat o dobytek, o koně, o zahrady. Budu sám na pokoji, ve kterém budu normálně bydlet a budu chodit každý den do práce," popsal podmínky švýcarského výkonu trestu. V Česku mu v případě prokázání viny hrozí až deset let za mřížemi.