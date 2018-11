Čeho se důchodci v Česku děsí nejvíc? Nedostatek peněz je netrápí

Z výzkumu společnosti Doro vyplývá, že Češi za největší problém seniorů překvapivě nepovažují finance (20 %), zdraví (25 %) nebo to, že jsou často sami (16 %), ale fakt, že jsou snadným terčem šmejdů, podvodníků a podobných nekalých praktik (39 %).

Mezi ty patří například podvodné emaily a spamy, které se snaží ze seniorů vylákat peníze. Dalším častým trikem podvodníků je podomní prodej nebo různé kontroly a opravy. Vyhlídnutou obětí se nechají vpustit do bytu či domu, kde jí následně okradou.

Poslední případ okradení seniora se stal druhý říjnový týden v Ostravě. Muž zde dvakrát okradl 83letou seniorku, která ho poprvé domů vpustila jako opraváře, který jí opraví světlo. V druhém případě se podvodník vydával za policistu, který přišel vyšetřit předchozí krádež. Šmejdi a podvodníci pro své krádeže často volí uniformu, protože v lidech vyvolává důvěru a respekt.

Senioři by měli svou domácnost pečlivě zamykat, a to ať už jsou pryč, nebo jsou doma sami. Základem je nepouštět do domu nikoho cizího, žádné opraváře, kominíky, prodejce a další, pokud si jejich služby předem neobjednali. Byty a domy seniorů většinou nebývají nijak zvlášť zabezpečené a podvodníci to moc dobře vědí.

Okrádání seniorů je bohužel stále velmi časté. Podvodníci jsou kreativní a neustále přichází na nové způsoby, jak seniory okrást nebo se jim dostat do domu či bytu. Sází na důvěřivost a zranitelnost starých lidí, umí být velice přesvědčiví a neodbytní.

Je důležité, aby byli senioři opatrní a v případě podezření, že se je někdo snaží okrást, si dokázali včas zavolat pomoc. V dnešní době už jsou na trhu telefony, které přivolají policii nebo zalarmují rodinu jedním zmáčknutím tlačítka.